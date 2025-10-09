SUTRI – Un viaggio oltre i confini, nel nome della cultura e del dialogo internazionale. Il sindaco di Sutri, Matteo Amori, si trova in questi giorni a Taiwan su invito ufficiale del ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cina (Taiwan), nell’ambito di un prestigioso programma di scambio interculturale dedicato ai giovani amministratori europei. Un onore doppio, per Amori, che ricopre il ruolo di capo delegazione in questa significativa esperienza diplomatica.

«È un privilegio poter rappresentare Sutri in un contesto così importante – ha detto il sindaco Amori – in cui le relazioni tra popoli si costruiscono attraverso il confronto tra identità, patrimoni locali e visioni per il futuro». Sutri, con la sua storia millenaria e il suo straordinario patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, si fa così ambasciatrice della cultura italiana nel cuore dell’Asia. Per l’occasione, il primo cittadino ha portato con sé alcuni volumi che raccontano la storia e la bellezza del borgo, consegnandoli come “testimoni silenziosi” della ricchezza culturale sutrina.

Particolarmente emozionante il momento della consegna di un’opera realizzata appositamente per la missione da Franco Guadagnini: un’immagine simbolica che racchiude alcuni dei luoghi più iconici della città — dall’Anfiteatro romano a Porta Vecchia — e che rappresenta, nelle parole del sindaco, «un gesto di amicizia e promozione culturale».

«Torno da Taiwan con nuovi contatti, nuove prospettive e la consapevolezza – ha concluso Amori – che anche una piccola città, se guidata da identità e visione, può dialogare con il mondo». Un messaggio di apertura e speranza che accende i riflettori internazionali su Sutri, pronta a farsi scoprire e amare anche oltre oceano.

