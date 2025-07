VETRALLA - «Accolgo con grande soddisfazione la notizia dello stanziamento di 990 mila euro, nell’ambito dell’Avviso Sport e Periferie 2025 del ministero per lo Sport, per la riqualificazione del campo sportivo Goffredo Raparelli. Si tratta di un finanziamento importante che consentirà interventi strutturali attesi da anni, quali: la messa in sicurezza dell’impianto, l’abbattimento delle barriere architettoniche e un concreto efficientamento energetico». Ad annunciarlo è il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Il campo Raparelli – spiega il deputato viterbese – rappresenta, per la comunità vetrallese, non solo un presidio sportivo, ma un luogo storico e simbolico di aggregazione, crescita e identità: restituirgli dignità e funzionalità significa investire nel tessuto sociale, nelle giovani generazioni e nella coesione del territorio. Un altro importante finanziamento da parte del Governo Meloni, che testimonia l’attenzione concreta verso i territori: è nella realizzazione di interventi come questo che si misura la capacità della politica di essere vicina ai bisogni reali dei cittadini, con uno sguardo attento alla qualità della vita e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità», conclude il presidente. Anche il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Ambiente e Agricoltura, ha espresso grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto. «Il Comune di Vetralla ha ottenuto un finanziamento da 990 mila euro tramite il bando Sport e Periferie pubblicato dal Ministero per lo sport - afferma -. Con questi fondi, ricevuti grazie all’ottimo progetto redatto dagli uffici e dall’assessorato al patrimonio comunale, sarà possibile finanziare la riqualificazione, la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico dell’impianto sportivo Raparelli». «Questo investimento – prosegue Zelli – consentirà al Comune di Vetralla di dotare finalmente la villa comunale di un impianto sportivo attrezzato e all’avanguardia. L’ennesimo riconoscimento dell’attenzione del Governo Meloni verso Vetralla ed il nostro territorio. Mi complimento – conclude – infine con tutta l’amministrazione comunale, in particolar modo con l’assessore Mauro Di Gregorio per l’ottimo lavoro svolto». L’assessore al Patrimonio di Vetralla, infine, dichiara: «Il Comune è stato ammesso ad un finanziamento di 990mila euro e si aggiudica il bando di Sport e Periferie. Un investimento importante all’interno della Villa Comunale che diventerà un parco con impianti sportivi finalmente degni e nuove scuole, un polo di aggregazione, natura e sport nel centro della città, fruibile a tutti famiglie, ragazzi e sportivi. Un risultato importante inseguito da questa amministrazione sin dall’inizio, raggiunto grazie al lavoro ed all’impegno del Settore Patrimonio. La macchina amministrativa ha funzionato alla perfezione grazie anche all’esperienza del Consigliere Regionale Giulio Zelli Menegali Iacobuzi. A tutte le opere pubbliche già in cantiere ed in consegna per il 2026, si aggiunge questa straordinaria struttura che cambierà in meglio ed in modo definitivo il volto di Vetralla», conclude l’assessore.

