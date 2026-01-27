CIVITAVECCHIA – «Congratulazioni a Roberta Angelilli per la nomina a Commissario straordinario per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia. È una notizia importante e concreta, che riporta finalmente il nostro territorio al centro dell’attenzione nazionale». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Luca Grossi.

«Questo risultato non nasce per caso. È il frutto di un lavoro politico serio e costante portato avanti da Forza Italia e, in particolare, dall’onorevole Alessandro Battilocchio, che da tempo tiene alta l’attenzione del Governo sulla vertenza Civitavecchia, sulla riconversione industriale e sul futuro occupazionale del territorio. Senza questo pressing politico continuo – ha sottolineato - oggi non saremmo qui a parlare di un commissario straordinario e di un intervento diretto dello Stato. La nomina di Angelilli significa una cosa chiara: Civitavecchia è diventata una priorità nazionale. Ora ci sono strumenti, poteri e responsabilità precise per accelerare i processi, attrarre investimenti reali e dare risposte concrete a lavoratori, imprese e famiglie. Adesso però inizia la fase operativa e serve la sinergia di tutte le istituzioni, senza battaglie ideologiche. Ricordiamo bene come la stessa possibilità di avere un Commissario di Governo, oggi invocata da tutti, fu osteggiata e criticata dai partiti di maggioranza al Pincio. Incassiamo questa massima attenzione da parte del Governo, ma ora servono fatti. È finito il tempo dei ministri che venivano a Civitavecchia solo per annunciare decisioni già prese dall’alto – ha concluso Grossi - adesso servono risultati concreti, in sinergia, nell’interesse esclusivo del territorio».