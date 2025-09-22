R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A l i s è n a t a c o m e a s s o c i a z i o n e l o g i s t i c a d e l l ’ i n t e r m o d a l i t à s o s t e n i b i l e e n e g l i a n n i s i è a l l a r g a t a a p o r t i , i n t e r p o r t i , u n i v e r s i t à , c e n t r i d i r i c e r c a e o p e r a t o r i d i s e r v i z i . L a n o s t r a a s s o c i a z i o n e n o n s i o c c u p a s o l o p i ù d i t r a s p o r t o e d i l o g i s t i c a m a s o p r a t t u t t o d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . L ’ i n g r e s s o d i I t a A i r w a y s n o n è u n a c o n c l u s i o n e , m a u n u l t e r i o r e a l l a r g a m e n t o d i u n a c o m p a g i n e a s s o c i a t i v a c h e c r e s c e a f a v o r e d e l s i s t e m a P a e s e . ” C o s ì G u i d o G r i m a l d i , p r e s i d e n t e A l i s - A s s o c i a z i o n e l o g i s t i c a d e l l ' i n t e r m o d a l i t à s o s t e n i b i l e - d u r a n t e l a C e r i m o n i a d i f i r m a d e l l ' a d e s i o n e d i I t a A i r w a y s a d A l i s a F i u m i c i n o . A l i s r a p p r e s e n t a m e z z o m i l i o n e d i l a v o r a t o r i e a z i e n d e c o n u n f a t t u r a t o g l o b a l e a g g r e g a t o d i 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o , q u i n d i G r i m a l d i h a s o t t o l i n e a n d o i l p e s o d e l c o m p a r t o : “ T r a s p o r t o e l o g i s t i c a v a l g o n o c i r c a i l 1 2 % d e l P I L n a z i o n a l e . P e r f a r c r e s c e r e i l P a e s e s e r v e u n a l o g i s t i c a s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v a , c a p a c e d i a b b a t t e r e m o n o p o l i e b a r r i e r e d i m e r c a t o . È c o s ì c h e s i f a v o r i s c o n o i m p o r t a z i o n i e d e s p o r t a z i o n i , c o m e d i m o s t r a l a n u o v a l i n e a I t a l i a - T u r c h i a c h e h a a p e r t o a m a g g i o r i s c a m b i c o n l ’ A n a t o l i a e l ’ a r e a o r i e n t a l e ” .