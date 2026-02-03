R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " H o s p e r a t o f i n o a l l ' u l t i m o c h e a v r e i s e n t i t o p a r o l e d i r e s p o n s a b i l i t à d a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i . M a q u e l l o c h e h o s e n t i t o a n c o r a u n a v o l t a m i h a c o m p l e t a m e n t e d i s i l l u s o . E ' v e n u t o q u i a n c o r a u n v o l t a n o n a r i c h i a m a r e a u n i t à d i i n t e n t i , s e n o n i n m o d o i p o c r i t o , m a p e r f a r e p r o p a g a n d a e s t r u m e n t a l i z z a r e u n f a t t o g r a v i s s i m o " . L o d i c e M a t t e o M a u r i d e l P d i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i r i n g r a z i a n d o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e t r a g l i a p p l a u s i d e l g r u p p o d e m , E l l y S c h l e i n c o m p r e s a . " L e p e r s o n e s i f i d a n o d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . N o n s o n o p e r n u l l a s i c u r o i n v e c e c h e c i s i p o s s a f i d a r e d i v o i . P e r c h è v o i u s a t e o g n i o c c a s i o n e p e r s t r u m e n t a l i z z a r e p e r s o n e p e r b e n e c h e m a n i f e s t a n o i n m o d o d e m o c r a t i c o , p a r l a n d o n e c o m e s e f o s s e r o t u t t i d e i d e l i n q u e n t i . N o i s i a m o q u i a d i f e n d e r e l e p e r s o n e c h e f a n n o v i v e r e l a d e m o c r a z i a e c h e v o i i n v e c e c r i m i n a l i z z a t e c o m e p r o v a t e a f a r l o p e r i n t e r e f o r z e p o l i t i c h e . E ' i n a c c e t t a b i l e " .