R o m a , 1 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - N e l t e r z o t r i m e s t r e S t e l l a n t i s s t i m a c o n s e g n e a l i v e l l o g l o b a l e p e r 1 , 3 m i l i o n i d i u n i t à , c o n u n a u m e n t o d e l 1 3 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . L ’ i n c r e m e n t o - s p u e g a i l g r u p p o - è i n l a r g a m i s u r a a t t r i b u i b i l e a l N o r d A m e r i c a , s o s t e n u t o a n c h e d a l l a c r e s c i t a d e l l e c o n s e g n e s u b a s e a n n u a i n E u r o p a a l l a r g a t a e M e d i o O r i e n t e e A f r i c a . I l N o r d A m e r i c a h a r e g i s t r a t o u n a r i p r e s a p a r t i c o l a r m e n t e f o r t e n e l t e r z o t r i m e s t r e , c o n u n a c r e s c i t a d e l l e c o n s e g n e d i c i r c a 1 0 4 m i l a u n i t à r i s p e t t o a l l o s t e s s o p e r i o d o d e l 2 0 2 4 , p a r i a + 3 5 % s u b a s e a n n u a , c o m p r e s e l e p r i m e c o n s e g n e d e l R a m 1 5 0 0 c o n m o t o r e H e m i V - 8 . U n s i g n i f i c a t i v o m i g l i o r a m e n t o c h e - s i s o t t o l i n e a - " r i f l e t t e p r i n c i p a l m e n t e i b e n e f i c i d i u n a n o r m a l i z z a z i o n e n e l l a d i n a m i c a d e l l e s c o r t e , r i s p e t t o a l l e i n i z i a t i v e d i r i d u z i o n e d e l l e s t e s s e n e l l ’ a n n o p r e c e d e n t e c h e a v e v a n o r i d o t t o t e m p o r a n e a m e n t e l a p r o d u z i o n e " . L e c o n s e g n e d e l t e r z o t r i m e s t r e n e l l ’ E u r o p a a l l a r g a t a s o n o a u m e n t a t e d i c i r c a 3 8 m i l a u n i t à , p a r i a u n i n c r e m e n t o d e l l ’ 8 % s u b a s e a n n u a . N e l l e a l t r e r e g i o n i d i S t e l l a n t i s , l e c o n s e g n e - t e r m i n e c h e i d e n t i f i c a i v o l u m i d i v e i c o l i c o n s e g n a t i a l l a r e t e , a i d i s t r i b u t o r i o d i r e t t a m e n t e a i c l i e n t i f i n a l i e a l l e f l o t t e - s o n o c r e s c i u t e c o m p l e s s i v a m e n t e d i 1 0 m i l a u n i t à n e t t e , p a r i a u n a u m e n t o d e l 3 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e , g r a z i e s o p r a t t u t t o a l l ’ a u m e n t o d e l 2 1 % i n M e d i o O r i e n t e e A f r i c a , p a r z i a l m e n t e c o m p e n s a t o d a u n m o d e s t o c a l o d e l 3 % d e l l e c o n s e g n e i n S u d A m e r i c a . L ’ a u m e n t o d i 1 6 m i l a u n i t à d e l l e c o n s e g n e i n M e d i o O r i e n t e e A f r i c a r i f l e t t e p r i n c i p a l m e n t e g l i i n c r e m e n t i i n A l g e r i a , d o v e l a p r o d u z i o n e l o c a l e d i m o d e l l i F I A T è i n e s p a n s i o n e , n o n c h é g l i s v i l u p p i p o s i t i v i d e l m e r c a t o i n T u r c h i a e i n E g i t t o . I n S u d A m e r i c a , l a m o d e s t a r i d u z i o n e d i 7 m i l a u n i t à n e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 5 r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e r i f l e t t e p r i n c i p a l m e n t e u n a b a s e d i c o n f r o n t o i n s o l i t a m e n t e a l t a n e l t e r z o t r i m e s t r e 2 0 2 4 , q u a n d o S t e l l a n t i s a v e v a r e c u p e r a t o l e c o n s e g n e i n B r a s i l e c h e a v e v a n o s u b ì t o r i t a r d i a c a u s a d e l l ’ a l l u v i o n e d e l s e c o n d o t r i m e s t r e 2 0 2 4 n e l R i o G r a n d e d o S u l .