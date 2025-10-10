M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s u p p l y c h a i n h a u n r u o l o c h i a v e n e l l ' a d o z i o n e d e l l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e p e r c h é r i v e s t e u n ' i m p o r t a n z a s t r a o r d i n a r i a n e l l a s t r u t t u r a d i c o s t o e n e l l a p e r f o r m a n c e d e l l e g r a n d i a z i e n d e d i t u t t i i s e t t o r i i n d u s t r i a l i " . L o h a d e t t o o g g i a l l ' A d n k r o n o s P i e r l u i g i S e r l e n g a , M a n a g i n g P a r t n e r d i B a i n & C o m p a n y I t a l i a , a m a r g i n e d e l c o n v e g n o “ C r e a r e v a l o r e e c o n o m i c o s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o l a g e s t i o n e c i r c o l a r e d e i r e s i d u i i n d u s t r i a l i ” p r e s s o S d a B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O m n i s y s t . L ' e l e m e n t o p i ù i m p o r t a n t e d a c o n s i d e r a r e i n I t a l i a " è i l l i v e l l o d i f r a m m e n t a z i o n e c h e e s i s t e i n t u t t i i s e t t o r i i n d u s t r i a l i " . " È m o l t o f o r t e e i m p e d i s c e s p e s s o l ' a d o z i o n e d i s t r a t e g i e i n n o v a t i v e c o m e l a c i r c o l a r i t à i n m o d o v e l o c e e d e f f i c a c e - h a s p i e g a t o - . P e r f a r e i n m o d o c h e l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e v e n g a i m p l e m e n t a t a i n m o d o p i ù e f f i c a c e è f o n d a m e n t a l e c h e l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a f a c c i a n o s i s t e m a t r a d i l o r o s u m a t e r i e n o n c o m p e t i t i v e , c o n i c o s i d d e t t i c a p i f i l i e r a , o v v e r o l e g r a n d i a z i e n d e c h e g u i d a n o i d i v e r s i s e t t o r i e c o n g l i s t a k e h o l d e r i s t i t u z i o n a l i , i n c l u s o i l g o v e r n o " . L ' i n n o v a z i o n e n e l l a c i r c o l a r i t à g i o c a " u n r u o l o m o l t o r i l e v a n t e " , i n p a r t i c o l a r e " l ' a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e c h e p o s s o n o a i u t a r e s i a n e l r i c i c l o e r i u s o d i m a t e r i a l i , n e l p r o c e s s o d i s m a l t i m e n t o e d i g e s t i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e e c o m p o n e n t i i n m o d o p i ù e f f i c a c e e m e n o ' o f f e n s i v e ' p o s s i b i l e r i s p e t t o a l l ' a z i e n d a . E s i s t o n o d e g l i e s e m p i , c o m e q u e l l o c h e h a f a t t o R o l l s - R o y c e n e l m o n d o d e l l ' i n d u s t r i a a e r o n a u t i c a , c h e p r o v a n o c h e l ' a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e p u ò g e n e r a r e e f f i c i e n z a e m i g l i o r a m e n t o d e l l a p e r f o r m a n c e s t r a o r d i n a r i a " h a c o n c l u s o .