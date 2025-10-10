R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V i v e r e c o n u n d i s t u r b o p s i c h i c o o b b l i g a a d a f f r o n t a r e o g n i g i o r n o o s t a c o l i n e l l o s t u d i o , n e l l a v o r o e n e l l e r e l a z i o n i . O s t a c o l i s p e s s o r e s i p i ù d u r i d a l p r e g i u d i z i o e d a l l ’ e s c l u s i o n e s o c i a l e , f r u t t o d i u n a c u l t u r a c h e a n c o r a f a t i c a a c o m p r e n d e r e i l d i s a g i o e l a m a l a t t i a . I n c o r a g g i a r e l a p r e v e n z i o n e , g a r a n t i r e u n ’ a s s i s t e n z a d i q u a l i t à e f a v o r i r e p e r c o r s i d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a s i g n i f i c a t u t e l a r e i l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o . I l t e m a s c e l t o p e r l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a s a l u t e m e n t a l e 2 0 2 5 , d e d i c a t o a l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o i n c o n t e s t i d i c o n f l i t t o , c a t a s t r o f i e d e m e r g e n z e , c i r i c o r d a c h e q u a n t o a v v i e n e n e l m o n d o h a c o n s e g u e n z e p r o f o n d e e d u r a t u r e c h e p o s s o n o s e g n a r e i n d i v i d u i e c o m u n i t à p e r a n n i " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " I n q u e s t e s i t u a z i o n i , u n a p e r s o n a s u c i n q u e - r i c o r d a i l C a p o d e l l o S t a t o - s v i l u p p a d i s t u r b i m e n t a l i . L a s a l u t e m e n t a l e – c i r i c o r d a l a D i c h i a r a z i o n e d i P a r i g i a d o t t a t a l o s c o r s o g i u g n o a n c h e d a p a r t e d e l n o s t r o P a e s e – s o l l e c i t a u n a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , s u p e r a n d o l a v i s i o n e c h e l a r i d u c e a u n t e m a e s c l u s i v a m e n t e s a n i t a r i o . P r e n d e r s i c u r a d e l l a p r o p r i a s a l u t e m e n t a l e n o n è u n b i s o g n o s e c o n d a r i o , b e n s ì u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e c h e r a f f o r z a i p i l a s t r i d e l l a n o s t r a c o n v i v e n z a " .