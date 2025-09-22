V a r s a v i a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a P o l o n i a è p r o n t a a d a b b a t t e r e q u a l s i a s i o g g e t t o c h e v i o l i i l s u o s p a z i o a e r e o . L o h a a f f e r m a t o i l p r i m o m i n i s t r o D o n a l d T u s k , s o t t o l i n e a n d o t u t t a v i a l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o c a u t o q u a n d o l e v i o l a z i o n i n o n s o n o c h i a r e . " P r e n d e r e m o l a d e c i s i o n e d i a b b a t t e r e o g g e t t i v o l a n t i q u a n d o v i o l a n o i l n o s t r o t e r r i t o r i o e s o r v o l a n o l a P o l o n i a : n o n c ' è a s s o l u t a m e n t e a l c u n a d i s c u s s i o n e a l r i g u a r d o " , h a d e t t o T u s k i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . " Q u a n d o a b b i a m o a c h e f a r e c o n s i t u a z i o n i n o n d e l t u t t o c h i a r e , c o m e i l r e c e n t e s o r v o l o d i a e r e i d a c o m b a t t i m e n t o r u s s i s u l l a p i a t t a f o r m a P e t r o b a l t i c – m a s e n z a a l c u n a v i o l a z i o n e , p e r c h é q u e s t e n o n s o n o l e n o s t r e a c q u e t e r r i t o r i a l i – b i s o g n a d a v v e r o p e n s a r c i d u e v o l t e p r i m a d i d e c i d e r e a z i o n i c h e p o t r e b b e r o i n n e s c a r e u n a f a s e m o l t o a c u t a d i c o n f l i t t o " , h a s p i e g a t o , a g g i u n g e n d o d i d o v e r e s s e r e a s s o l u t a m e n t e c e r t o c h e t u t t i g l i a l l e a t i t r a t t e r a n n o l a q u e s t i o n e e s a t t a m e n t e n e l l o s t e s s o m o d o i n c u i l a t r a t t i a m o n o i " .