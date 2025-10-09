( A d n k r o n o s ) - L ' i n c h i e s t a ' C l e a n 1 ' - a v v i a t a d a l p r o c u r a t o r e c a p o d i P a v i a F a b i o N a p o l e o n e e d a l n u o v o a g g i u n t o S t e f a n o C i v a r d i - p r e n d e l e m o s s e d a u n b l i t z i n A s m P a v i a , l a s o c i e t à d i s m a l t i m e n t o r i f i u t i : n e l n o v e m b r e 2 0 2 3 v e n g o n o s e q u e s t r a t i d o c u m e n t i , t e l e f o n i e c o m p u t e r . E ' i l p r i m o c o l p o c h e f a s c r i c c h i o l a r e u n s i s t e m a c h e h a g o d u t o p e r a n n i d i d u b b i a f f i d a m e n t i d i r e t t i p e r a p p a l t i d a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i e u r o . T r a i c e l l u l a r i s e q u e s t r a t i c ' è a n c h e q u e l l o d e l l ’ e x c o m a n d a n t e d e l N u c l e o i n f o r m a t i v o d e i c a r a b i n i e r i , M a u r i z i o P a p p a l a r d o , c h e o f f r e s p u n t i i n v e s t i g a t i v i i n t e r e s s a n t i . A r r i v a u n ' a l t r a s v o l t a c o n l ' a r r e s t o p e r c o r r u z i o n e d e l c a r a b i n i e r e f o r e s t a l e , p e r t a n t i a n n i i n s e r v i z i o i n P r o c u r a a P a v i a , A n t o n i o S c o p p e t t a . E s p l o d e ' C l e a n 2 ' e i l c o s i d d e t t o ' S i s t e m a P a v i a ' v i e n e a l l a l u c e . L ' a c c u s a p a r l a d i u n a r e t e d i p e r s o n e c h e s i s c a m b i e r e b b e r o f a v o r i e o t t e r r e b b e r o u t i l i t à . U n s i s t e m a d i r e l a z i o n i d o v e p u b b l i c i u f f i c i a l i s i s a r e b b e r o m e s s i a d i s p o s i z i o n e p e r p e r s e g u i r e f i n i p r i v a t i , i n t e r e s s i p r o p r i e d i a m i c i . M a c ' è u n a l t r o f i l o n e , q u e l l o c h e o g g i h a p o r t a t o a n u o v e p e r q u i s i z i o n i . A o c c u p a r s e n e è p e r c o m p e t e n z a l a P r o c u r a d i B r e s c i a ( c u i s p e t t a n o l e i n d a g i n i c h e r i g u a r d a n o m a g i s t r a t i , n d r ) , c h e a p p r o f o n d i s c e i l t e m a i n t e r c e t t a z i o n i a f f i d a t o a i f r a t e l l i C r i s t i a n o e R a f f a e l e D ' A r e n a , s o c i d e l l a s o c i e t à E s i t e l , f i g l i d i A g o s t i n o D ’ A r e n a , e x l u o g o t e n e n t e d e i c a r a b i n i e r i a l u n g o n e l R o s . F o r s e è a p p e n a n a t o ' C l e a n 3 ' .