R o m a , 2 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - R i f l e t t o r i p u n t a t i s u l l e s t a r t u p p i ù p r o m e t t e n t i d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o a l l a 6 5 ° e d i z i o n e d e l S a l o n e n a u t i c o i n t e r n a z i o n a l e c h e c o n f e r m a c o s ì l a s u a v o c a z i o n e d i m o t o r e p e r l ’ i n n o v a z i o n e . A l l ’ e v e n t o ' S t a r t - U p e P m i i n n o v a t i v e n e l l a n a u t i c a ' , p r o m o s s o d a C o n f i n d u s t r i a n a u t i c a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A g e n z i a I c e , h a n n o p r e s e n t a t o i l o r o p r o g e t t i 1 2 r e a l t à i m p r e n d i t o r i a l i , d i e c i s e l e z i o n a t e d a C o n f i n d u s t r i a n a u t i c a e I c e B e l i s a m a y a c h t s c o n C y b e r c a t , A n t a r e s e l e c t r o l y s i s , O h o s k i n , B l u e g o l d , K o s m o s f o i l - b i k e , E l e c r t i f l y , N i c o l a z z a r o , N e x t 3 d p r i n t e d f o o t w e a r , G e n e . s y s , L a k e n e r g y , p i ù d u e s t a r t u p i n n o v a t i v e , p o r t a t r i c i d i s o l u z i o n i a d a l t o i m p a t t o t e c n o l o g i c o . D a l l e i d e e a l f u t u r o d e l l a n a u t i c a , l e t e m a t i c h e a f f r o n t a t e s p a z i a n o d a l l a p r o g e t t a z i o n e d i i m b a r c a z i o n i m o d u l a r i p e r l a p u l i z i a d e l l e a c q u e g a l l e g g i a n t i , a l l a p r o d u z i o n e d i i d r o g e n o v e r d e , f i n o a i r i v e s t i m e n t i s o s t e n i b i l i 1 0 0 % M a d e i n I t a l y , c h e s o s t i t u i s c o n o l a p e l l e a n i m a l e c o n s o t t o p r o d o t t i a g r i c o l i l o c a l i . A l c e n t r o a n c h e l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l c i c l o d i v i t a d i u n a b a r c a , c o n l a c r e a z i o n e d i u n v e r o e p r o p r i o ' p a s s a p o r t o d i g i t a l e ' . " L a c o m p o n e n t i s t i c a n a u t i c a , i n s i e m e a l l e i m b a r c a z i o n i , r a p p r e s e n t a u n f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l M a d e i n I t a l y . C o n q u e s t e i n i z i a t i v e s o s t e n i a m o l e i m p r e s e p e r c h é p o s s a n o d i v e n t a r e l ’ e c c e l l e n z a d e l d o m a n i . L ’ i n n o v a z i o n e r a p p r e s e n t a l a c h i a v e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e , o t t i m i z z a r e i c i c l i p r o d u t t i v i e i m p r i m e r e u n u l t e r i o r e s l a n c i o a l l a c r e s c i t a d e l s e t t o r e " , h a s o t t o l i n e a t o A l e s s a n d r o G i a n n e s c h i , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . I n o l t r e u n e q u i p a g g i o d a v v e r o s p e c i a l e è a p p r o d a t o a l S a l o n e N a u t i c o p o r t a n d o c o n s é u n a t e s t i m o n i a n z a d i m a r e , s p e r a n z a e s o l i d a r i e t à . D a l l a p a r t e n z a a C a t a n i a h a n n o i n t r a p r e s o i l v i a g g i o p a z i e n t i o n c o l o g i c i , c a r e g i v e r , m e d i c i e o p e r a t o r i s a n i t a r i , i n s i e m e a i f i g l i d i p a z i e n t i e p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e , d a n d o v i t a a l l ’ i n i z i a t i v a ' L ’ o n c o l o g i a i n c o n t r a i l m a r e ' , o r g a n i z z a t a d a l r e p a r t o d i o n c o l o g i a d e l l ’ O s p e d a l e C a n n i z z a r o d i C a t a n i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A c t o S i c i l i a e l a L e g a N a v a l e I t a l i a n a . L a ' v e l a ' è s t a t a p r o t a g o n i s t a n e l p o m e r i g g i o d e g l i e v e n t i d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a V e l a a l l ’ E b e r h a r d & C o . T h e a t r e : l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ' V e l a n d o ' e d e l l a I X e d i z i o n e d e l l a R e g a t a d e l l ’ A c c a d e m i a n a v a l e c h e s i t e r r à d a l 2 5 a p r i l e a l 3 m a g g i o 2 0 2 6 . L a t e r z a g i o r n a t a d i m a n i f e s t a z i o n e s i è c h i u s a c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o “ U n s o g n o c h i a m a t o W a l l y ” l ’ a u t o b i o g r a f i a , r e a l i z z a t a c o n L i a C a p i z z i , d i L u c a B a s s a n i , i m p r e n d i t o r e e p r o g e t t i s t a c h e h a r i v o l u z i o n a t o l a n a u t i c a m o d e r n a , f o n d a n d o i l m a r c h i o W a l l y , o g g i r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o m o n d i a l e p e r l e s u e s o l u z i o n i d i d e s i g n a l l ’ a v a n g u a r d i a .