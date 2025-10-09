R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t u t t a l a s i m p a t i a e l ' a f f e t t o p e r L a n d i n i , S c h l e i n , F o t i l l a , S a v i a n o , G r e t a T h u n b e r g , p e n s o c h e c h i u n q u e s u q u e s t a t e r r a p o s s a e d e b b a d i r e g r a z i e a l P r e s i d e n t e T r u m p . P u ò s t a r e s i m p a t i c o , p u ò s t a r e a n t i p a t i c o , h a d e i m e t o d i c h e p o s s o n o s e m b r a r e f o r t i , p e r ò è l ' u n i c o c h e h a c r e d u t o a u n c e s s a t e i l f u o c o è l ' u n i c o c h e h a p o r t a t o a l t a v o l o I s r a e l e e H a m a s , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e i p a e s i a r a b i . Q u i n d i r i p e t o l e p a r o l e l e p o r t a v i a i l v e n t o , i f a t t i r e s t a n o n e l l a s t o r i a e i f a t t i m i d i c o n o c h e s e n o n c i f o s s e i l P r e s i d e n t e T r u m p s t a r e m m o p a r l a n d o d i a l t r a m o r t e e d i a l t r e s t r a g i , q u i n d i q u e s t o m i s e m b r a e v i d e n t e " - L o d i c e M a t t e o S a l v i n i a D r i t t o e R o v e s c i o s u R e t e 4 . " E ' c o m i n c i a t o u n p e r c o r s o c h e f i n o a s e t t i m a n a s c o r s a e r a i m p e n s a b i l e e s i c u r a m e n t e n o n s o n o l e b a r c h e a v e l a c h e h a n n o a t t r a v e r s a t o i l M e d i t e r r a n e o a d a v e r r i s o l t o i l p r o b l e m a , è l a d e m o c r a z i a , l a d i p l o m a z i a , i l l a v o r o , l a f a t i c a d i t u t t i , r i p e t o T r u m p s i c u r a m e n t e , m a a n c h e i p a e s i a r a b i c h e h a n n o i n t e r e s s e a d a v e r e s t a b i l i t à e q u i n d i s p e r o c h e n e s s u n o s i m e t t a d i m e z z o " . C o n c l u d e S a l v i n i : s e r i e s c e a f e r m a r e l a g u e r r a a G a z a e q u e l l a i n U c r a i n a , " T r u m p m e r i t a d u e p r e m i N o b e l p e r l a p a c e , n o n u n o " .