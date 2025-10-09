R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a s i g n o r a è p e r i c o l o s a , v u o l e m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e u n p i a n o c h e h a t r o v a t o l ' o k , a l m e n o a s t a s e r a , p e r f i n o d e i t e r r o r i s t i i s l a m i c i d i H a m a s . Q u e s t a s i g n o r a h a l o s t i p e n d i o p a g a t o d a m e , d a t e , d a c h i è i n s t u d i o e d a c h i è a c a s a , p e r c h é r a p p r e s e n t a n o i . Q u e s t a s i g n o r a n o n m i r a p p r e s e n t a . Q u e s t a s i g n o r a n o n r a p p r e s e n t a l ' I t a l i a c h e v u o l e l a p a c e . n é q u e l l a c h e e r a i n p i a z z a , n é q u e l l a c h e n o n e r a i n p i a z z a " . L o d i c e M a t t e o S a l v i n i a D r i t t o e R o v e s c i o s u R e t e 4 s u F r a n c e s c a A l b a n e s e . " L a s c i l a v o r a r e c h i h a l a t e s t a p e r l a v o r a r e . E m i v e r g o g n o c h e a l l ' O n u r a p p r e s e n t i l ' I t a l i a u n a s i g n o r a c h e è p e r i c o l o s a e c h e a b b i a m o a p p e n a s e n t i t o c h e s e t t i m a n a s c o r s a h a d e t t o c h e i t e r r o r i s t i i s l a m i c i s i d e v o n o c a p i r e . C h e m e s s a g g i o a r r i v a a c a s a a i r a g a z z i s t a s e r a q u a n d o u n a l t r o r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' O n u d i c e c h e i l p i a n o d i p a c e s o s t e n u t o d a t u t t o i l m o n d o , s o s t e n u t o d a P a p a L e o n e , s o s t e n u t o d a c a r d i n a l i , d a a s s o c i a z i o n i , d a i s r a e l i a n i , d a p a l e s t i n e s i , d a o c c i d e n t a l i , d a i s l a m i c i n o n v a b e n e e r i t i e n e c h e o c c o r r a c a p i r e i t e r r o r i s t i i s l a m i c i ? " . " S p e r o c h e a b b i a i l p u d o r e a b b i a b u o n s e n s o , a b b i a b u o n g u s t o , s e n o n c r e d e i n q u e s t a p a c e , d i d i m e t t e r s i " .