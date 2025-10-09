R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o i n u n m o m e n t o m o l t o i m p o r t a n t e p e r i l m o n d o . E ' n o t i z i a d i q u e s t e o r e c h e i l p e r c o r s o d i p a c e n e l M e d i o O r i e n t e h a f a t t o u n g r o s s o p a s s o a v a n t i . I o m i a u g u r o c h e i l p i a n o T r u m p , c h e s e m b r a o r m a i s u l l ' a d d i r i t t u r a d ' a r r i v o , p o s s a v e r a m e n t e p o r t a r e l a p a c e i n q u e l l a t e r r a c o s ì p i n e a d i c o n t r a s t i e l u t t i " . L o h a d e t t o i l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a i n c o n t r a n d o a B r a s i l i a i l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s s o N a z i o n a l e b r a s i l i a n o e d e l S e n a t o F e d e r a l e , D a v i A l c o l u m b r e . " I o m i a u g u r o c h e t o r n i n o a c a s a g l i o s t a g g i a n c o r a i n v i t a . M i a u g u r o c h e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e , q u e l l o c h e n o n h a n i e n t e a c h e v e d e r e c o l t e r r o r i s m o c h e p u r e c ' è , a b b i a l a p o s s i b i l i t à d i v i v e r e i n p a c e n e l l a p r o p r i a t e r r a . E s o n o c o n t e n t o c h e c r e d o c h e I t a l i a e B r a s i l e s u q u e s t o h a n n o a v u t o u n p e r c o r s o a b b a s t a n z a s i m i l e , c i o è e q u i l i b r a t o , t e s o a t r o v a r e u n s i s t e m a p e r c h é l a p a c e s i a v e r a e d u r a t u r a " .