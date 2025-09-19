T e l A v i v , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z h a m i n a c c i a t o d i u c c i d e r e i l l e a d e r d e g l i H o u t h i , d o p o g l i a t t a c c h i m i s s i l i s t i c i e c o n d r o n i d i i e r i . " A b d u l - M a l i k a l - H o u t h i , i l t u o m o m e n t o a r r i v e r à . S a r a i m a n d a t o a i n c o n t r a r e i l t u o g o v e r n o i n s e d u t a p l e n a r i a e t u t t i i m e m b r i e l i m i n a t i d e l l ' a s s e d e l m a l e c h e a t t e n d o n o n e l l e p r o f o n d i t à d e l l ' i n f e r n o " , h a s c r i t t o K a t z s u X . " L a b a n d i e r a d e g l i H o u t h i c o n s u s c r i t t o l o s l o g a n ' M o r t e a I s r a e l e , m a l e d i z i o n e s u g l i e b r e i ' s a r à s o s t i t u i t a d a l l a b a n d i e r a i s r a e l i a n a b l u e b i a n c a c h e s v e n t o l e r à s u l l a c a p i t a l e d e l l o Y e m e n u n i t o " , h a a g g i u n t o K a t z . I l 2 8 a g o s t o u n a t t a c c o i s r a e l i a n o n e l l o Y e m e n h a u c c i s o i l p r i m o m i n i s t r o d e l g o v e r n o H o u t h i e a l m e n o a l t r i 1 1 a l t r i m i n i s t r i . I e r i , u n d r o n e e s p l o s i v o d e g l i H o u t h i h a c o l p i t o u n h o t e l n e l l a c i t t à p i ù m e r i d i o n a l e d i I s r a e l e , E i l a t . A l t r i d u e d r o n i s o n o s t a t i i n t e r c e t t a t i , i n s i e m e a u n m i s s i l e b a l i s t i c o . D a l 1 8 m a r z o , q u a n d o l e I d f h a n n o r i p r e s o l ' o f f e n s i v a c o n t r o H a m a s n e l l a S t r i s c i a d i G a z a , g l i H o u t h i n e l l o Y e m e n h a n n o l a n c i a t o 8 7 m i s s i l i b a l i s t i c i e a l m e n o 4 0 d r o n i c o n t r o I s r a e l e .