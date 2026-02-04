R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - " L e i h a m e n t i t o , c o n t i n u a a m e n t i r e a l P a r l a m e n t o . C h e b r u t t a f i g u r a m i n i s t r o , l a s t e s s a c h e f e c e p e r i l c a s o A l m a s r i . P o v e r a I t a l i a " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a A l f o n s o C o l u c c i , M 5 s , d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o s u l l ' I c e a M i l a n o - C o r t i n a . " A c c o g l i e n d o I c e i n I t a l i a l e g i t t i m a t e u n m o d e l l o d i o r d i n e p u b b l i c o b a s a t o s u l l a b r u t a l e v i o l e n z a , l e g i t t i m a t e l e s q u a d r a c c e d i T r u m p a g l i o c c h i d e l m o n d o . F i n o a c h e p u n t o a r r i v a i l v o s t r o s e r v i l i s m o v e r s o T r u m p ? Q u e s t o s i c h i a m a s o v r a n i s m o d ' a c c a t t o " , h a d e t t o t r a l ' a l t r o C o l u c c i .