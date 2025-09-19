R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l 3 a l 5 o t t o b r e s i s v o l g e r à a F i r e n z e l a L e o p o l d a 1 3 . U n a t r e g i o r n i d i d i a l o g o , d i p r o p o s t e , d i d i b a t t i t o . P r o t a g o n i s t i s a r a n n o l e c e n t i n a i a d i g i o v a n i , p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a , d e l l a s c u o l a d i f o r m a z i o n e ' M e r i t a r e l ' E u r o p a ' . L ' i n i z i o d e i l a v o r i è f i s s a t o p e r v e n e r d ì 3 o t t o b r e a l l e o r e 1 8 , p r e s s o l a S t a z i o n e L e o p o l d a a F i r e n z e . C h i u s u r a d o m e n i c a 5 o t t o b r e a l l ' o r a d i p r a n z o " . S i l e g g e i n u n a n o t a d i I v .