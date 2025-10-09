R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' f a c i l e p e r n o i i t a l i a n i t r o v a r e s u b i t o s i n t o n i a c o n i b r a s i l i a n i e a v v i c i n a r e i n o s t r i p o p o l i , a v v i c i n a r e l e n o s t r e a z i e n d e a l l e o p p o r t u n i t à b r a s i l i a n e , o f f r i r e a l l e a z i e n d e b r a s i l i a n e o p p o r t u n i t à i n I t a l i a e r a f f o r z a r e i l e g a m i c u l t u r a l i , s o c i a l i e a n c h e s e m p l i c e m e n t e t u r i s t i c i . T u t t e l e a z i e n d e i t a l i a n e c h e o p e r a n o i n B r a s i l e a s p i r a n o a d a v e r e l a p o s s i b i l i t à d i a u m e n t a r e , i n c r e m e n t a r e i l o r o r a p p o r t i c o s ì c o m e n o i s i a m o e i o p e r s o n a l m e n t e s o n o p r o n t o , s e c e n e s a r à b i s o g n o , a d a i u t a r e l e i m p r e s e b r a s i l i a n e a d a u m e n t a r e , a f a r c r e s c e r e i p r o p r i r a p p o r t i i n I t a l i a " . L o h a d e t t o i l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a i n c o n t r a n d o a B r a s i l i a i l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s s o N a z i o n a l e b r a s i l i a n o e d e l S e n a t o F e d e r a l e , D a v i A l c o l u m b r e .