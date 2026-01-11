R o m a , 1 1 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a l f i a n c o d e l p o p o l o i r a n i a n o , d e i s u o i g i o v a n i , c h e i n q u e s t i g i o r n i l o t t a n o p e r l a p r o p r i a l i b e r t à c o n t r o i l r e g i m e t e o c r a t i c o d e g l i Ā y a t o l l ā h . C h i e d i a m o c h e l ’ E u r o p a f a c c i a t u t t o q u e l l o c h e p u ò f a r e s u l t e r r e n o d i p l o m a t i c o , p e r c h é l a t r a n s i z i o n e v e r s o l a d e m o c r a z i a s i a r a p i d a e p a c i f i c a , e p e r c h é s i f e r m i l o s p a r g i m e n t o d i s a n g u e i n c o r s o c o n l a r e p r e s s i o n e a t t u a t a d a l r e g i m e d i T e h e r a n " . L o h a d e t t o N i c o l a F r a t o i a n n i a l l ’ a s s e m b l e a r e g i o n a l e d i S i n i s t r a I t a l i a n a d e l l a L o m b a r d i a .