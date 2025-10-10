R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P e r a g o s t o 2 0 2 5 l ' I s t a t s t i m a c h e l ’ i n d i c e d e s t a g i o n a l i z z a t o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e d i m i n u i s c a d e l 2 , 4 % r i s p e t t o a l u g l i o . C o r r e t t o p e r g l i e f f e t t i d i c a l e n d a r i o , l ’ i n d i c e g e n e r a l e d i m i n u i s c e i n t e r m i n i t e n d e n z i a l i d e l 2 , 7 % ( i g i o r n i l a v o r a t i v i d i c a l e n d a r i o s o n o s t a t i 2 0 c o n t r o i 2 1 d i a g o s t o 2 0 2 4 ) . C r e s c o n o i b e n i s t r u m e n t a l i ( + 0 , 7 % ) e i b e n i i n t e r m e d i ( + 0 , 2 % ) ; d i m i n u i s c o n o , i n v e c e , i b e n i d i c o n s u m o ( - 2 , 3 % ) e i n m i s u r a p i ù m a r c a t a l ’ e n e r g i a ( - 8 , 6 % ) . L ' i n d i c e d e s t a g i o n a l i z z a t o m e n s i l e s e g n a r i d u z i o n i c o n g i u n t u r a l i i n t u t t i i c o m p a r t i : e n e r g i a ( - 0 , 6 % ) , b e n i d i c o n s u m o e i b e n i i n t e r m e d i ( - 1 , 2 % p e r e n t r a m b i i s e t t o r i ) e b e n i s t r u m e n t a l i ( - 2 , 2 % ) . I s e t t o r i d i a t t i v i t à e c o n o m i c a c h e r e g i s t r a n o g l i i n c r e m e n t i t e n d e n z i a l i m a g g i o r i s o n o l a p r o d u z i o n e d i p r o d o t t i f a r m a c e u t i c i d i b a s e e p r e p a r a t i f a r m a c e u t i c i ( + 1 6 , 1 % ) , l a f a b b r i c a z i o n e d i m e z z i d i t r a s p o r t o ( + 9 , 9 % ) e l a f a b b r i c a z i o n e d i c o k e e p r o d o t t i p e t r o l i f e r i r a f f i n a t i ( + 7 , 1 % ) . L a f l e s s i o n e p i ù r i l e v a n t e s i r i s c o n t r a , i n v e c e , n e l l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a , g a s , v a p o r e e d a r i a ( - 1 3 , 5 % ) . N e l l a m e d i a d e l p e r i o d o g i u g n o - a g o s t o s i r e g i s t r a u n a d i m i n u z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a p r o d u z i o n e d e l l o 0 , 6 % r i s p e t t o a i t r e m e s i p r e c e d e n t i .