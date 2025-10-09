R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o d a l C o r r i e r e d e l l a s e r a c h e i l m i n i s t e r o d e l l a g i u s t i z i a a v r e b b e c h i e s t o a i d i r i g e n t i d i t u t t i g l i u f f i c i g i u d i z i a r i i t a l i a n i d i c o m u n i c a r e a i l n u m e r o d i m a g i s t r a t i e v e n t u a l m e n t e a d e r e n t i , e l a p e r c e n t u a l e d i a d e s i o n e p e r d i s t r e t t o , a l l o s c i o p e r o i n d e t t o l o s c o r s o 3 o t t o b r e d a l l a C g i l e d a U s b . N o n v o r r e m m o c r e d e r c i , p e r c h é s a r e b b e u n a t t o d a r e g i m e . N e l d u b b i o , p r e s e n t i a m o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p e r c h i e d e r e s p i e g a z i o n i i n m e r i t o a l l o s t e s s o m i n i s t r o N o r d i o " . C o s ì i l C a p o g r u p p o A V S d e l l a C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a D e v i s D o r i .