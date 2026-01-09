R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o d a l l a v o s t r a p a r t e s u q u e s t o , m a d i c i a m o , n o n v o r r e i c h e n e v e n i s s e f u o r i l ' i m m a g i n e d i u n a c o n t e s t a z i o n e a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o s u u n a c o s a s u l l a q u a l e l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o n o n h a r e s p o n s a b i l i t à . O v v i a m e n t e s e g u i a m o l a q u e s t i o n e d e l c o n t r a t t o , s c a d u t o d a t e m p o , f i g u r i a m o c i s e n o n c o n d i v i d o i l t e m a . P e n s o c h e s i s a p p i a c h e q u e s t o G o v e r n o h a p a r t i c o l a r m e n t e a c u o r e i l t e m a d e l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o , d o p o c h e u n a r a p p r e s e n t a n z a d i g i o r n a l i s t i a v e v a s o l l e c i t a t o l a q u e s t i o n e m o s t r a n d o a l c u n i c a r t e l l i . " N o n m i è c h i a r a - h a r i b a d i t o l a p r e m i e r - l a r a g i o n e p e r l a q u a l e s i f a c c i a , d i c i a m o , u n a m o b i l i t a z i o n e i n q u e s t o c o n t e s t o , p e r c h é i m m a g i n o c h e t u t t i s a p p i a n o c h e l a c o m p e t e n z a s u q u e s t o n o n è d e l G o v e r n o , l a r e s p o n s a b i l i t à s u q u e s t o n o n è d e l G o v e r n o . L ' i m m a g i n e c h e n e e s c e è u n a c o n t e s t a z i o n e a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e n o n s o s e i n p a s s a t o s i a m a i a c c a d u t o c h e a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i f i n e a n n o d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s i f a c c i a n o d e l l e c o n t e s t a z i o n i . T r a l ' a l t r o , s u m a t e r i e c h e n o n s o n o d i c o m p e t e n z a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . V o g l i o s e m p l i c e m e n t e s e g n a l a r e a l m o n d o c h e n o n d i p e n d e d a n o i , p o s s i a m o f a r e m o r a l s u a s i o n , è q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o , è q u e l l o c h e c o n t i n u e r e m o a f a r e " . M e l o n i s i è p o i s o f f e r m a t a s u l t e m a d e l l ' " e v o l u z i o n e d e l l a p r o f e s s i o n e , p e r c h é c h i a r a m e n t e n o i v e d i a m o i n t o r n o a n o i u n m o n d o c h e c o n t i n u a a c a m b i a r e . L e q u e s t i o n i s o n o a p e r t e , l e n u o v e t e c n o l o g i e r i s c h i a n o d i i m p a t t a r e p e s a n t e m e n t e . S e s i v u o l e a p r i r e u n r a g i o n a m e n t o i n s i e m e s u c o m e s i p o s s a s o s t e n e r e l a p r o f e s s i o n e i n u n c o n t e s t o n e l q u a l e l e e v o l u z i o n i r i s c h i a n o d i e s s e r e m o l t o p i ù g r a n d i d i n o i i l G o v e r n o c ' è . A b b i a m o t r a l ' a l t r o d i v e r s e o c c a s i o n i d i f a r l o , u n a è p r o p r i o i l t e m a d e l l a l e g g e s u l l e p r o f e s s i o n i . Q u e s t o è u n t e m a c h e m i s t a p a r t i c o l a r m e n t e a c u o r e , p e r c h é n o i p o s s i a m o p a r l a r e q u a n t o v o g l i a m o d e l l a t u t e l a d e l l a l i b e r t à d i s t a m p a , d e l l a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a d e i g i o r n a l i s t i , d e l l e t u t e l e c o n t r a t t u a l i , d e l l ' a u m e n t o d e i c o n t r a t t i , d o p o d i c h é a b b i a m o u n p r o b l e m a p e r c u i r i s c h i a m o c h e d a q u i a q u a l c h e d e c e n n i o l a p r o f e s s i o n e g i o r n a l i s t a , c o m e m o l t e a l t r e p r o f e s s i o n i , n o n e s i s t a p i ù " .