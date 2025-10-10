M i l a n o , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N e l 1 9 8 0 , i n m e z z o a t a n t i e v e n t i c h e s e g n a n o u n ' e p o c a ( l a m o r t e d i J o h n L e n n o n , l e s t r a g i d i U s t i c a e B o l o g n a e l a n a s c i t a d e l l a C n n ) d a l l e r a d i o i t a l i a n e c o m i n c i a a d i f f o n d e r s i u n a c a n z o n e d a l t i t o l o s e m p l i c e e m i s t e r i o s o : ' L u n a ' . " G u a r d o i l m o n d o d a u n o b l ò " d i v e n t a i n b r e v e u n a f r a s e s i m b o l o c h e t u t t i c a n t i c c h i a n o . E i l s u o a u t o r e , G i a n n i T o g n i , o g g i 6 9 e n n e i n o t t i m a f o r m a , d a g i o v a n e c a n t a u t o r e r o m a n o s i t r a s f o r m a i n u n o d e i n o m i p i ù p o p o l a r i d e l l a m u s i c a i t a l i a n a . A q u a r a n t a c i n q u e a n n i d i d i s t a n z a , ' L u n a ' e l ’ a l b u m c h e l a c o n t i e n e - d a l t i t o l o l u n g h i s s i m o e p o e t i c o ' … e i n q u e l m o m e n t o , e n t r a n d o i n t e a t r o v u o t o , u n p o m e r i g g i o v e s t i t o d i b i a n c o , m i t o l g o l a g i a c c a , a c c e n d o l e l u c i e s u l p a l c o m ’ i n v e n t o ' - t o r n a n o i n u n a n u o v a v e s t e . E s c e i n f a t t i o g g i , p e r W a r n e r M u s i c , ' … e i n q u e l m o m e n t o … R e m i x 2 0 2 5 ' , u n ’ e d i z i o n e c e l e b r a t i v a c o m p l e t a m e n t e r e s t a u r a t a e r e m i x a t a d a i n a s t r i o r i g i n a l i d e l 1 9 7 9 i n L p e c d . “ Q u e s t o l a v o r o n a s c e d a l l ’ i d e a d i f a r e u n c o f a n e t t o c e l e b r a t i v o - r a c c o n t a T o g n i - I o p e n s o p o c o a l p a s s a t o m a n o n a v e v o m a i f a t t o u n r e m i x d i u n d i s c o . A v e v o a n c o r a i n a s t r i o r i g i n a l i , l i h o m a n d a t i i n s t u d i o d o v e s o n o s t a t i p u l i t i c o n t e c n i c h e a n a l o g i c h e e d i g i t a l i . C i s i a m o r i t r o v a t i c o n s t r u m e n t i c h e s u o n a v a n o i n p a r t i d i v e r s e d a q u e l l e c h e e r a n o n e l d i s c o , e a n c h e u n p r o b l e m a i n a s p e t t a t o : l a b a t t e r i a a v e v a o t t o r u l l a n t i e t u t t o e r a d i s t o r t o ” . I l r e s t a u r o d e l s u o n o è s t a t o u n p r o c e s s o l u n g o e m e t i c o l o s o . “ H o i m p a r a t o t a n t o - c o n t i n u a T o g n i - a b b i a m o a l l a r g a t o g l i a r c h i , r i d a t o s p a z i o a g l i s t r u m e n t i , t o l t o e c h i e r u m o r i . L ’ o b i e t t i v o e r a u n o : e s s e r e i l p i ù r i s p e t t o s i p o s s i b i l e d e l l ’ o p e r a o r i g i n a l e m a d a r e l e g g i b i l i t à a c o s e c h e n o n l a a v e v a n o . C i s o n o f l a u t i c h e n o n r i c o r d a v o n e p p u r e ” . I l r i s u l t a t o è u n a l b u m c h e s u o n a d i v e r s o m a f e d e l e . P i ù r i c c o e c o m p l e t o , q u a s i a v v o l g e n t e . U n e q u i l i b r i o t r a l a n o s t a l g i a d e l l ' a n a l o g i c o e l a p r e c i s i o n e d e l d i g i t a l e . “ I l d i s c o o r i g i n a l e e r a m o l t o e s i l e e s e n z a a p e r t u r e - s p i e g a T o g n i - A d e s s o i l s u o n o è c a m b i a t o , p i ù p r o f o n d o , p i ù v e r o . E r a u n ’ e p o c a i n c u i s i c o m i n c i a v a : s e a s c o l t i i p r i m i G e n e s i s , n o n h a n n o a n c o r a u n s u o n o s t r a o r d i n a r i o . P o i i l m o n d o s o n o r o è d i v e n t a t o p i ù p r e c i s o , e o g g i p o t e v a m o f i n a l m e n t e r e s t i t u i r e q u e l l a c h i a r e z z a ” . I l c o f a n e t t o ‘ R e m i x 2 0 2 5 ’ c o n t i e n e l ’ i n t e r o a l b u m r e s t a u r a t o - d a ‘ M a g g i e ’ a ‘ C h i s s à s e m i r i t r o v e r a i ’ , d a ‘ G i a r d i n i i n u n a t a z z a d i t è ’ a ‘ V o g l i a d i c a n t a r e ’ - e i l c d i n c l u d e a n c h e ‘ L u n a ’ i n v e r s i o n e s p a g n o l a e q u a t t r o v e r s i o n i a l t e r n a t i v e n a t e d a l l e r e g i s t r a z i o n i o r i g i n a l i . A l l ’ i n t e r n o d e l c o f a n e t t o , u n b o o k l e t d i 2 0 p a g i n e c o n t e s t i , i m m a g i n i i n e d i t e e d i a p o s i t i v e d ’ e p o c a d i g i t a l i z z a t e d a l f r a t e l l o d i G i a n n i , P i e r o T o g n i . “ L e f o t o g r a f i e l e h a s c a t t a t e m i o f r a t e l l o - r a c c o n t a a n c o r a i l c a n t a u t o r e - L e a b b i a m o r i t r o v a t e e d i g i t a l i z z a t e : s f o g l i a r l e m e n t r e i l v i n i l e 1 8 0 g r a m m i s u o n a v a è s t a t a u n ’ e m o z i o n e f o r t i s s i m a . Q u a n d o l a p u n t i n a h a t o c c a t o i s o l c h i , h o r i v i s s u t o l e s t e s s e s e n s a z i o n i i n d i m e n t i c a b i l i d i a l l o r a ” . I l 1 9 8 0 s e g n ò l ’ i n i z i o d e l l a s u a s t o r i a m u s i c a l e m a a n c h e l a n a s c i t a d i u n s o d a l i z i o f o n d a m e n t a l e c o n G u i d o M o r r a , a u t o r e d e i t e s t i . “ I o e G u i d o c i c o n o s c i a m o d a i t e m p i d e l l i c e o a R o m a - r i m a r c a T o g n i - S c r i v e v a m o c a n z o n i c h e s u o n a v o l a d o m e n i c a p o m e r i g g i o a l F o l k s t u d i o g i o v a n i . N o n a v e v a m o g r a n d i s o g n i , s o l o l a v o g l i a d i c o n d i v i d e r e l e n o s t r e p a s s i o n i m u s i c a l i e l e t t e r a r i e ” . L a s v o l t a a r r i v ò n e l 1 9 7 9 , q u a n d o T o g n i i n c o n t r ò i l p r o d u t t o r e G i a n c a r l o L u c a r i e l l o . “ C o m p o n e v o i n p i e n a l i b e r t à s u l m i o p i a n o f o r t e v e r t i c a l e , p a s s a n d o p o m e r i g g i i n t e r i t r a s t u d i u n i v e r s i t a r i d i l e t t e r a t u r a m o d e r n a e p r o v e d e i t e s t i . C a n t a i t u t t o l ’ a l b u m i n u n g i o r n o , i n v i a Q u i n t i l i a n o . A v e v o l ’ a n s i a d i r e g i s t r a r e o t t o p e z z i d i f i l a m a c e l ’ h o f a t t a ” . I l s u c c e s s o e s p l o s e a n c h e g r a z i e a l l e r a d i o l i b e r e , c h e i n q u e g l i a n n i r i v o l u z i o n a v a n o l a s c e n a m u s i c a l e i t a l i a n a . “ F e c i i l p r i m o t o u r p e r l e r a d i o l i b e r e : u n m e s e e m e z z o i n g i r o p e r l ’ I t a l i a . I l s u c c e s s o - r i m a r c a T o g n i - a r r i v ò a n c h e g r a z i e a l o r o , c h e m a n d a v a n o i m i e i b r a n i o v u n q u e ” . O g g i ' … e i n q u e l m o m e n t o … R e m i x 2 0 2 5 ' è u n m o d o p e r r i a s c o l t a r e u n c l a s s i c o c o n o r e c c h i e n u o v e . “ G u a r d a r e a l m i o p a s s a t o a r t i s t i c o n o n è m a i s t a t a u n a p r i o r i t à - c o n c l u d e T o g n i - m a l a v o r a r e a q u e s t o d i s c o m i h a r e g a l a t o u n a g r a n d e s o d d i s f a z i o n e . È s t a t o c o m e r i c o m i n c i a r e d a c a p o , c o n p i ù c o n s a p e v o l e z z a e p i ù c u o r e . S e n z a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s o l o e m o z i o n e e s u o n o v e r o ” . ( d i F e d e r i c a M o c h i )