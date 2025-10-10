M i l a n o , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l f u t u r o d i I t a ? P e r E d d i e W i l s o n n o n b r i l l a : “ A n d r à a v a n t i z o p p i c a n d o ” , s e n t e n z i a i l c e o d i R y a n a i r c o n v e r s a n d o c o n l ' ' A d n k r o n o s . C o n i l g o v e r n o i t a l i a n o i r a p p o r t i r e s t a n o “ m o l t o b u o n i ” , p r e c i s a , m a a p a t t o c h e v e n g a r i m o s s a l ’ a d d i z i o n a l e m u n i c i p a l e . P o i l a s t o c c a t a c h e n o n f a r à f e l i c i g l i a m a n t i d e g l i a n i m a l i : “ M i d i s p i a c e F i d o , n o n t i p o r t e r e m o s u i n o s t r i v o l i ” . U n i n t e r v e n t o s e n z a f i l t r i , i n p e r f e t t o s t i l e R y a n a i r . ( V I D E O ) L a s c i a s p a z i o a b e n p o c h i d u b b i i l c e o d e l l a c o m p a g n i a a e r e a i r l a n d e s e : “ L o s t o r i c o d i L u f t h a n s a q u a n d o a c q u i s i s c e c o m p a g n i e a e r e e è q u e l l o d i l i m i t a r n e l a c r e s c i t a . T e m o c h e a l l a p r o s s i m a c r i s i , e i n q u e s t o s e t t o r e s o n o c i c l i c h e , I t a n o n c r e s c e r à a R o m a . H a n n o f a t t o e s a t t a m e n t e l o s t e s s o c o n A u s t r i a n A i r l i n e s , c o n S w i s s A i r e c o n B r u s s e l s A i r l i n e s , e q u i n o n v e d o a l c u n a d i f f e r e n z a ” . R e s t a u n o s p a z i o d a r i e m p i r e , s p a z i o c h e R y a n a i r è d i s p o s t a a p r e n d e r e : “ N o i a b b i a m o g l i a e r e i – s o t t o l i n e a - . A b b i a m o 3 0 0 v e l i v o l i i n a r r i v o e p o t r e m m o t r a s f o r m a r e R o m a ” . P r i m a è n e c e s s a r i o r i s o l v e r e l a q u e s t i o n e c o s t i . L ’ a e r o p o r t o d i F i u m i c i n o “ è t r o p p o c a r o , q u a s i 5 0 e u r o a p a s s e g g e r o m e n t r e n o i s t i a m o c e r c a n d o d i v e n d e r e v o l i a 1 9 e u r o ” , m e n t r e q u e l l o d i C i a m p i n o “ è d i v e n t a t o p i ù p i c c o l o ” . W i l s o n n o n s i p r e o c c u p a d e l l a c o n c o r r e n z a , m a n c a n o o r d i n a z i o n i d i n u o v i v e l i v o l i e a u m e n t i d i v o l u m e : “ N o n c r e s c o n o , n o i s ì ” . I l t r a f f i c o a e r e o s e g u e l a c r e s c i t a d e l P i l e “ l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a h a m o s t r a t o d i e s s e r e s t a t a g e s t i t a b e n e ” . S e I t a n o n a v r à s p a z i d i m a n o v r a p e r c r e s c e r e “ n o n l o f a r à c e r t a m e n t e L u f t h a n s a ” . W i l s o n l a n c i a u n a p p e l l o a l g o v e r n o i t a l i a n o : l ’ e s e c u t i v o d e v e g u a r d a r e a l p r o b l e m a e i n t e r v e n i r e . “ R o m a è a r t i f i c i a l m e n t e l i m i t a t a – r i b a d i s c e - . M e n t r e i n L o m b a r d i a c i s o n o t r e a e r o p o r t i a l l ’ i n t e r n o d e l s i s t e m a , q u e s t a s c e l t a a R o m a n o n c ’ è . C i s o n o u n a e r o p o r t o c h e è d i v e n t a t o p i ù p i c c o l o e u n a e r o p o r t o c h e è d i v e n t a t o p i ù c o s t o s o , e c o s ì s i p e r d e l a c o n n e t t i v i t à d e l l a c i t t à , i n p a r t i c o l a r e d a l l e r e g i o n i ” . L e r e l a z i o n i t r a R y a n a i r e P a l a z z o C h i g i s o n o s t a t e d e f i n i t e “ m o l t o b u o n e ” , a n c h e s e l a c o m p a g n i a a e r e a è s t a t a s e m p r e m o l t o e s p l i c i t a s u q u a n d o r i g u a r d a l ’ a d d i z i o n a l e m u n i c i p a l e , l a t a s s a c h e i p a s s e g g e r i i n p a r t e n z a d a g l i a e r o p o r t i i t a l i a n i p a g a n o e c a r i c a t a d i r e t t a m e n t e s u l c o s t o d e l b i g l i e t t o . S e i l g o v e r n o a b b a s s a s s e o r i m u o v e s s e l ’ a d d i z i o n a l e m u n i c i p a l e “ s i g n i f i c h e r e b b e a n c o r a p i ù i n v e s t i m e n t i ” . L o s c o r s o a n n o R y a n a i r h a p o r t a t o d a v a n t i a l l ’ e s e c u t i v o “ u n a p r o p o s t a c h e c i a v r e b b e p o r t a t o a d i v e n t a r e l a p i ù g r a n d e c o m p a g n i a a e r e a i n I t a l i a , c o n 2 0 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i i n p i ù d a i n o s t r i g i à 6 5 m i l i o n i ” . “ S i a m o s t a t i c a p a c i d i f a r a u m e n t a r e i l t r a f f i c o a e r e o i n r e g i o n i c o m e i l F r i u l i - V e n e z i a G i u l i a , l a S i c i l i a , l a C a l a b r i a e l ’ A b r u z z o – r i m a r c a - . A b b a s s a n d o i c o s t i d i a c c e s s o n o n l o f a t e s o l o p e r R y a n a i r , l o f a t e p e r c h i u n q u e a b b i a a e r e i e i n v e s t i m e n t i . N o i c e r t a m e n t e c o g l i e r e m m o q u e s t a s f i d a e d a r e m m o r i s u l t a t i c o m e a b b i a m o f a t t o n e l l e r e g i o n i ” . U n a r i c h i e s t a c h e v i e n e d a i t e r r i t o r i : “ N o n c ' è d u b b i o c h e c h i a b i t a n e l l e r e g i o n i s i a a b i t u a t o a d a v e r e a c c e s s i e t a r i f f e b a s s e , m a n o n p o s s o n o a r r i v a r e a R o m a ” . W i l s o n h a p o r t a t o l ’ e s e m p i o d i S i c i l i a e C a l a b r i a , v i s i t a t e r e c e n t e m e n t e : “ C i c h i e d o n o p i ù c o l l e g a m e n t i c o n R o m a ” s p i e g a . “ P e n s o s i a t e m p o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o f a c c i a q u a l c o s a r i g u a r d o a l l a c o n n e t t i v i t à . O f f r i a m o t a r i f f e b a s s e e c o n n e t t i v i t à , e l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a s a c h e R y a n a i r o f f r e u n v a l o r e e c c e z i o n a l e ” . “ S p e r i a m o d i a r r i v a r e a u n a s o l u z i o n e ” a u s p i c a . N e m m e n o l a c o n c o r r e n z a s p a v e n t a i l d i r i g e n t e : “ N o n c i p r e o c c u p a ” . L a c o m p a g n i a i n f a t t i “ c r e a m e r c a t i c h e n o n e s i s t e v a n o p r i m a ” e l o d i m o s t r a l ’ a p e r t u r a d e l l a n u o v a b a s e d i T r a p a n i . “ C h i a l t r o a p r i r e b b e u n a b a s e a T r a p a n i , s e n o n n o i ? – r i m a r c a - T r a s f o r m i a m o q u e l c o s t o p i ù b a s s o i n t a r i f f e p i ù b a s s e c h e p o r t a n o l e p e r s o n e a v i a g g i a r e v e r s o T r a p a n i o a p a r t i r e d a l ì . C o s ì s i c r e a q u e l c i r c o l o v i r t u o s o c h e p r o m u o v e l ’ a t t i v i t à e c o n o m i c a ” . U n ’ o p e r a c h e W i l s o n è c e r t o p o s s a e s s e r e r e a l i z z a t a o v u n q u e . S e i p r o g e t t i d i e s p a n s i o n e d e l l a c o m p a g n i a a e r e a p e r i l n o s t r o p a e s e s o n o c h i a r i , r e s t a u n n o c a t e g o r i c o , q u e l l o s u g l i a n i m a l i d o m e s t i c i a b o r d o . T r o p p o c o m p l i c a t o s e c o n d o i l c e o : “ A b b i a m o g i à a b b a s t a n z a p r o b l e m i c o n i d o c u m e n t i p e r g l i e s s e r i u m a n i , f i g u r i a m o c i c o n q u e l l i p e r i c a n i ” . I n o l t r e “ d o b b i a m o t e n e r e c o n t o a n c h e d e l l e a l l e r g i e ” . N o n c ’ è s p e r a n z a p e r F i d o : “ N o n t i p o r t e r e m o s u i n o s t r i v o l i ” .