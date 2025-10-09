R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A p r o p o s i t o d i T r u m p , l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l n u o v o P r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , i d a z i , l e t a r i f f e , c r e a n o q u a l c h e p r o b l e m a d i a g g i u s t a m e n t o c o m e m i n i m o . E i o c r e d o c h e q u e s t o d e b b a i n d u r r e , c o n s i g l i a r e B r a s i l e e I t a l i a a i n t e n s i f i c a r e i n o s t r i r a p p o r t i p r o p r i o p e r n o n d o v e r m a i d i p e n d e r e s o l t a n t o d a u n r a p p o r t o " . L o h a d e t t o i l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a i n c o n t r a n d o a B r a s i l i a i l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s s o N a z i o n a l e b r a s i l i a n o e d e l S e n a t o F e d e r a l e , D a v i A l c o l u m b r e .