R o m a , 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " C o n t i n u a q u e s t o p e r c o r s o c o n l a c a s a c o m e d i r i t t o e n o n c o m e q u e s t i o n e m a r g i n a l e , q u e s t o è d i v e n t a t a i n t r e a n n i e m e z z o d i g o v e r n o M e l o n i " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e " L a C a s a è u n d i r i t t o . L e p r o p o s t e d e l P d , l e b u g i e d e l g o v e r n o , l e n o v i t à d a l l ' E u r o p a " i n c o r s o a l N a z a r e n o . " L ' u l t i m a l e g g e d i B i l a n c i o s i è c h i u s a c o n u n a p a n t o m i m a s u l l ' e n n e s i m o P i a n o c a s a , l ' e n n e s i m o a n n u n c i o c o n i l r a c c o n t o c h e s a r e b b e a r r i v a t o d o p o . I n t a n t o v o t a v a n o u n a l e g g e d i B i l a n c i o s e n z a r i s o r s e s u l f o n d o a f f i t t i , s e n z a i n t e r v e n t i " , h a s p i e g a t o B o c c i a . " I l P d c ' è , c o n t u t t e l e s u e a r t i c o l a z i o n i , c o n l a s e g r e t a r i a i n p r i m a l i n e a , c o n i G r u p p i p a r l a m e n t a r i c h e , n o n o s t a n t e l a c h i a r a v i s i o n e a l t e r n a t i v a d e l l a d e s t r a , p r o v a n o a f a r e s ì c h e l a m a s s a c r i t i c a d e i t e r r i t o r i p o s s a m e t t e r l i s p a l l e a l m u r o e i n d i f f i c o l t à - h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e m - . A n c h e s e n o n è i l t e m p o i n c u i i l c o n f r o n t o p o l i t i c o r i e s c e a s c o n f i g g e r e i m u s c o l i d e i n u m e r i d i u n a m a g g i o r a n z a p a r l a m e n t a r e c h e o b b e d i s c e s e m p r e a g l i o r d i n i d i p a l a z z o C h i g i , a n c h e i n q u e s t e o r e v e d i a m o c o m e s i a d i f f i c i l e s p e r a r e c h e a c c a d a " .