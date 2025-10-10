R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e ( A d n k r o n o s ) s i è s v o l t a l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l ’ E d u c a z i o n e e d e l l a P r e v e n z i o n e , p r o m o s s a d a l l ’ O s s e r v a t o r i o N a z i o n a l e B u l l i s m o e D i s a g i o G i o v a n i l e c o n i l p a t r o c i n i o U n i c e f I t a l i a : u n a g i o r n a t a d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , s c u o l a , s p o r t e t e r z o s e t t o r e p e r c o s t r u i r e r i s p o s t e c o n c r e t e a l l e e m e r g e n z e e d u c a t i v e c h e c o i n v o l g o n o b a m b i n i e a d o l e s c e n t i . H a a p e r t o i l a v o r i l a s o t t o s e g r e t a r i a a l l ’ I s t r u z i o n e P a o l a F r a s s i n e t t i , c h e h a s o t t o l i n e a t o : “ Q u a n d o p a r l i a m o d i d i s a g i o g i o v a n i l e , d i b u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o , l a s c u o l a h a i l c o m p i t o d i f o r m a r e e d i c r e a r e o c c a s i o n i s i s t e m a t i c h e d i p r e v e n z i o n e . S e r v e u n a p o l i t i c a i n t e g r a t a c h e v a l o r i z z i l a r e t e t e r r i t o r i a l e e i l t e r z o s e t t o r e , p r o m u o v e n d o t r a l e s t u d e n t e s s e e g l i s t u d e n t i u n a c u l t u r a d e l l e r e l a z i o n i f o n d a t a s u e m p a t i a , r i s p e t t o e v a l o r i z z a z i o n e d e l l e d i f f e r e n z e " . I l P r e s i d e n t e U n i c e f I t a l i a N i c o l a G r a z i a n o h a r i c o r d a t o c h e “ l ’ U n i c e f è a c c a n t o a l l ’ O s s e r v a t o r i o p e r c h é c o n d i v i d e l a s t e s s a m i s s i o n e : p r o t e g g e r e i r a g a z z i , a s c o l t a r l i e o f f r i r e l o r o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r c r e s c e r e i n u n a m b i e n t e s i c u r o e r i s p e t t o s o " . L u c a M a s s a c c e s i , p r e s i d e n t e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o , h a a g g i u n t o : “ I n u m e r i c h e p r e s e n t i a m o o g g i n o n s o n o s t a t i s t i c h e m a v o l t i e s t o r i e . S e u n r a g a z z o s u t r e s u b i s c e b u l l i s m o , l a p r e v e n z i o n e n o n p u ò e s s e r e u n p r o g e t t o a t e m p o . G r a z i e a l n o s t r o P a r t n e r D o t S l o t i m p r e s a s o c i a l e a b b i a m o p r e s e n t a t o a n c h e l ’ A v a t a r d i A n n a l i s a M i n e t t i p e r u n ‘ e d u c a z i o n e d i g i t a l e a l p a s s o c o i t e m p i c o n t r o i l b u l l i s m o ” . D a l R a p p o r t o G i o v a n i 2 0 2 5 e m e r g e c h e o l t r e 1 s t u d e n t e s u 3 h a s u b i t o e p i s o d i d i b u l l i s m o , 1 s u 2 l i o s s e r v a e 1 s u 3 h a s p e r i m e n t a t o i l c y b e r b u l l i s m o ; p i ù d e l 5 0 % d i c h i a r a d i s e n t i r s i s o l o a l m e n o “ a v o l t e ” . I l Q u e s t o r e E m a n u e l e R i c i f a r i h a i l l u s t r a t o i d a t i d e l l a P o l i z i a C r i m i n a l e , c h e m o s t r a n o u n a c r e s c i t a n e l l u n g o p e r i o d o d e i r e a t i g i o v a n i l i ( + 1 5 , 3 4 % ) e u n l e g a m e s t r e t t o c o n l a p o v e r t à e d u c a t i v a . L a s e n a t r i c e M a r i a s t e l l a G e l m i n i , g i à M i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , h a r i m a r c a t o : “ L a b a t t a g l i a c o n t r o i l b u l l i s m o n o n h a c o l o r e p o l i t i c o e d e v e u n i r e t u t t e l e f o r z e d e l P a e s e . S e r v e u n p i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e , p i ù s o s t e g n o p s i c o l o g i c o a g l i a d o l e s c e n t i e i l p o t e n z i a m e n t o d e i l u o g h i d i a g g r e g a z i o n e e d e l l e a s s o c i a z i o n i c h e o f f r o n o a i r a g a z z i r e l a z i o n i a u t e n t i c h e e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a " . D u r a n t e l ’ e v e n t o , l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i R o m a h a a n n u n c i a t o u n f i n a n z i a m e n t o a d u n p r o g e t t o a l l ’ O s s e r v a t o r i o c o n l a c o n s i g l i e r a D e l e g a t a A l e s s i a P i e r e t t i , c h e h a d i c h i a r a t o : “ C o n q u e s t o p r o g e t t o v o g l i a m o d i f f o n d e r e n e i C o m u n i d e l l a p r o v i n c i a u n a c u l t u r a d i g i t a l e b a s a t a s u r i s p e t t o e c o n s a p e v o l e z z a . E ’ c o m p i t o d i n o i i s t i t u z i o n i e d i n o i a d u l t i a i u t a r e i g i o v a n i ” . S o n o s t a t i i n o l t r e f i r m a t i n u o v i P r o t o c o l l i d ’ I n t e s a c o n : U n i o n e N a z i o n a l e C a m e r e M i n o r i l i , p r e s e n t e i l p r e s i d e n t e E r m i n i a C o n t i n i e c o n i l G r u p p o D e d e m S . p . A . p r e s e n t e l ’ a d A l b e r t o R i z z i : " Q u e s t o p r o t o c o l l o , s i g l a t o c o n l ’ a z i e n d a c h e p r o d u c e e g e s t i s c e t u t t e l e c a b i n e f o t o t e s s e r a i t a l i a n e , p o r t e r à a l l a n a s c i t a d i B l u e B o x , u n i n n o v a t i v o p r o g e t t o c h e t r a s f o r m a l e s t o r i c h e c a b i n e f o t o t e s s e r a i n p u n t i d i p r i m o c o n t a t t o c o n t r o b u l l i s m o e c y b e r b u l l i s m o " . M o d e r a t o r i i m p e c c a b i l i F a b i o T a m b u r i n i , F r a n c e s c o M a e s a n o e C l a u d i o B r a c h i n o . G l i S t a t i G e n e r a l i s i c o n f e r m a n o u n l a b o r a t o r i o p e r m a n e n t e p e r u n a a l l e a n z a e d u c a t i v a n a z i o n a l e : m e t t e r e a l c e n t r o i r a g a z z i , u n i r e s c u o l a , f a m i g l i e e s p o r t , e r e n d e r e r e p l i c a b i l i i n t u t t a I t a l i a i p r o g e t t i c h e f u n z i o n a n o .