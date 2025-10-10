R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a o g g i a R o m a , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m d e l l a T e c n i c a d i C o n f i n d u s t r i a , l ’ A s s e m b l e a P u b b l i c a A n n u a l e d i C o n f i t a r m a , i n s e r i t a a n c h e q u e s t ’ a n n o n e l f o r m a t d e l l o S h i p D a y . L ’ i n i z i a t i v a n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i a r r i c c h i r e i l t r a d i z i o n a l e m o m e n t o d i c o n f r o n t o e d i i n d i r i z z o p e r l a d e f i n i z i o n e d e l l e p r i o r i t à d i a z i o n e d e l l ’ a r m a m e n t o n a z i o n a l e , i n u n c o n t e s t o d i d i a l o g o , v i s i o n e e c o n d i v i s i o n e t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e s t a k e h o l d e r d e l m a r e . U n ’ i n t e r a g i o r n a t a i n t i t o l a t a “ B l u e t o B l u e ” , d e d i c a t a a l l a c o s t r u z i o n e d i u n p i a n o d ’ a z i o n e s i n e r g i c o p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l a c o m u n i t à i n d u s t r i a l e d e l m a r e , v a l o r i z z a n d o l a c o n s a p e v o l e z z a m a r i t t i m a c o m e e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l l ’ i d e n t i t à i t a l i a n a e m o t o r e d i s v i l u p p o p e r l ’ i n t e r o P a e s e . L a g i o r n a t a s i è a p e r t a n e l f o y e r d e l l ’ A u d i t o r i u m c o n u n E x p o – p r o s e g u i t o n e l p o m e r i g g i o - d e d i c a t o a l l a f i l i e r a m a r i t t i m a : u n o s p a z i o e s p e r i e n z i a l e c h e h a r a c c o n t a t o l e i m p r e s e p a r t n e r e l e t e c n o l o g i e e i p r o g e t t i c h e s t a n n o r i d i s e g n a n d o i l f u t u r o d e l s e t t o r e . L ’ A s s e m b l e a P u b b l i c a C o n f i t a r m a , a p e r t a d a l M i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o – c o n l ’ i n n o n a z i o n a l e e s e g u i t o d a l l a B a n d a d e l l a M a r i n a M i l i t a r e – e d a l v i d e o m e s s a g g i o d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d e l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o , d e l M i n i s t r o d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h è , d e l V i c e M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i E d o a r d o R i x i e d e l V i c e M i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o , o l t r e a n u m e r o s i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o i s t i t u z i o n a l e , i n d u s t r i a l e e a s s o c i a t i v o . I v e r t i c i d e l l e F o r z e A r m a t e c o n i l C a p o d i S t a t o M a g g i o r e M a r i n a M i l i t a r e A m m . S q . E n r i c o C r e d e n d i n o , i l C o m a n d a n t e G e n e r a l e C o r p o C a p i t a n e r i e d i P o r t o - G u a r d i a C o s t i e r a A m m . I s p . C a p o ( C P ) S e r g i o L i a r d o , i l C o m a n d a n t e A e r o n a v a l e C e n t r a l e d e l l a G u a r d i a d i F i n a n z a G e n . C . A . S t e f a n o S c r e p a n t i e i l C o m a n d a n t e d e l C o m a n d o A e r o n a u t i c a M i l i t a r e R o m a G e n . S q . A e r e a A l b e r t o B i a v a t i , u n i t a m e n t e a l P r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a P o n t i f i c i a a c c a d e m i a p e r l a v i t a M o n s i g n o r V i n c e n z o P a g l i a – h a n n o m a n i f e s t a t o v i c i n a n z a a C o n f i t a r m a e a l l ’ i n d u s t r i a n a v i g a n t e n a z i o n a l e c o n i m p o r t a n t i i n t e r v e n t i d i s a l u t o . U n c o n f r o n t o a p e r t o s u i g r a n d i t e m i s t r a t e g i c i p e r l a c r e s c i t a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ i n d u s t r i a a r m a t o r i a l e i t a l i a n a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , d i g i t a l e e n o r m a t i v a . D i f e s a e c o m p e t i t i v i t à d e l l a f l o t t a n a z i o n a l e , s t a b i l i t à n o r m a t i v a e f i s c a l e , S e m p l i f i c a z i o n e e d i g i t a l i z z a z i o n e , t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s o s t e n i b i l e , P o r t u a l i t à e i n f r a s t r u t t u r e , l a v o r o , w e l f a r e e f o r m a z i o n e e l a c o m u n i t à f i s i c a e d i g i t a l e s o n o i t e m i a l c e n t r o d e l d i s c o r s o d e l P r e s i d e n t e d i C o n f i t a r m a M a r i o Z a n e t t i . “ L o s c o r s o a n n o ” – h a s o t t o l i n e a t o Z a n e t t i - “ a b b i a m o f i s s a t o d i e c i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i : o g g i p o s s i a m o d i r e d i a v e r r a f f o r z a t o i n o s t r i p i l a s t r i d e l R e g i s t r o I n t e r n a z i o n a l e e d e l l a T o n n a g e T a x e a v v i a t o p r i m e r i f o r m e d i s e m p l i f i c a z i o n e , n o n c h é d i a v e r i n v e s t i t o s u l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . S e r v e o r a c o m p l e t a r e q u e s t o p e r c o r s o , a c c o m p a g n a n d o l o c o n s t r u m e n t i d i s o s t e g n o a d e g u a t i a l s e t t o r e . A l t e m p o s t e s s o , d o b b i a m o i n v e s t i r e a n c o r d i p i ù n e l l a v o r o e n e l l a f o r m a z i o n e p e r c h é s e n z a n u o v e c o m p e t e n z e i l f u t u r o d e l l a m a r i t t i m i t à i t a l i a n a n o n p u ò e s s e r e c o s t r u i t o ” . “ S o l o a t t r a v e r s o u n a v i s i o n e c o n d i v i s a , l a c o l l a b o r a z i o n e e i l c o o r d i n a m e n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e p a r t i s o c i a l i ” – h a p r o s e g u i t o – “ p o t r e m o a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i e v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l l ’ I t a l i a e d e l l e s u e i m p r e s e n e l l ’ e c o n o m i a d e l m a r e . P e r c o s t r u i r e l e c o n d i z i o n i c h e m i g l i o r i n o l o s c e n a r i o c o m p e t i t i v o e r i l a n c i a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e s e r v o n o t r e a z i o n i c o n c r e t e : u n p i a n o i n d u s t r i a l e d i l u n g o t e r m i n e p e r c o l m a r e i l d i v a r i o c o n l ’ E u r o p a , r i s o r s e p e r l a d o p p i a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e , e u n a d e c i s a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a s u p p o r t a t a d a l l e n u o v e t e c n o l o g i e ” . “ O c c o r r e p r o m u o v e r e ” – h a c o n c l u s o Z a n e t t i - “ u n a v e r a c u l t u r a d e l l a c o m p e t i t i v i t à , f o n d a t a s u d i a l o g o , f o r m a z i o n e e c o n d i v i s i o n e d e l l e e s p e r i e n z e . S o l o u n e n d o l e f o r z e s a r e m o i n g r a d o d i g u i d a r e i l c a m b i a m e n t o , r a f f o r z a r e l a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a n e l M e d i t e r r a n e o e s u i m e r c a t i m o n d i a l i e c o s t r u i r e u n a s o l i d a c o m u n i t à m a r i t t i m a n a z i o n a l e ” . N e l p o m e r i g g i o , l o S h i p D a y 2 5 è p r o s e g u i t o c o n i C o m p a n i e s T a l k s , u n a s e r i e d i p r e s e n t a z i o n i e d i a l o g h i c u r a t i d a l l e a z i e n d e p r o t a g o n i s t e d e l l a f i l i e r a , c h e h a n n o c o n d i v i s o e s p e r i e n z e , i n n o v a z i o n i e p r o g e t t i v o l t i a r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e l a s o s t e n i b i l i t à d e l s e t t o r e .