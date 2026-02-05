R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l v o t o u n a n i m e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i c o n t r o l e n o r m e d e l g o v e r n o s u l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e i L e p c o n f e r m a n o i n o s t r i t i m o r i e q u a n t o a b b i a m o s o s t e n u t o d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o : c o n l ’ i n s e r i m e n t o i n m a n o v r a d e g l i a r t i c o l i s u i L e p d i f a t t o i l g o v e r n o a g g i r a l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " Q u e g l i a r t i c o l i i n f a t t i s e m b r a n o u n m o d o p e r a t t u a r e l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a s e n z a m e t t e r e r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e d e l l e r e g i o n i c h e h a n n o u n a f i s c a l i t à m i n o r e . N o n è p o s s i b i l e i n f a t t i a r r i v a r e a l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d e i L e p m a n t e n e n d o l e s t e s s e r i s o r s e , s e n z a a v e r e a d i s p o s i z i o n e u n f o n d o p e r e q u a t i v o , m e s s o a d i s p o s i z i o n e d a l l o S t a t o , c o m e p e r a l t r o p r e v i s t o d a l l a C o s t i t u z i o n e , c h e p u ò c o n s e n t i r e a t u t t i i c i t t a d i n i d i a v e r e g l i s t e s s i d i r i t t i e d i c o n s e g u e n z a l o s t e s s o l i v e l l o d i s e r v i z i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o d o v e s i r i s i e d e " . " C o m e a v e v a m o s c r i t t o n e l l a n o s t r a ‘ p r e g i u d i z i a l e ’ a l l a m a n o v r a g l i a r t i c o l i d a l 1 2 3 a l 1 2 8 d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o i g n o r a n o e n o n r i s p e t t a n o q u e l l o c h e h a s c r i t t o l a C o r t e n e l l a s e n t e n z a : n o n s i p o s s o n o t r a s f e r i r e f u n z i o n i e o n e r i s e n z a l e r i s o r s e . O r a c i a u g u r i a m o c h e s u l d o c u m e n t o a p p r o v a t o o g g i d a l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i e i n v i a t o a l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l S e n a t o s i p o s s a r i a p r i r e i l c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o p i e n o d e l l e R e g i o n i ” .