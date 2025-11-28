È stato tradito dalla custodia della viola che aveva appena rubato. Per questo un 47enne tunisino è stato arrestato dalla polizia. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia, impegnati in servizio di controllo del territorio, si sono insospettiti per la presenza dell'uomo nella centrale via Marconi che camminava trasportando una vistasa custodia in legno, del tipo di quelle utilizzate per il trasporto di uno strumento musicale.

Lo straniero, da subito riconosciuto dagli agenti perché già coinvolto in diversi episodi di furti su auto in sosta avvenuti nel capoluogo, è stato controllato. All'interno della custodia che trasportava era presente una viola di pregio, risultata poi di valore superiore a 6.000 euro, della quale il 47enne non era in grado di giustificare la legittima provenienza. Gli accertamenti svolti nell'immediatezza consentivano di risalire al proprietario dello strumento, da cui gli agenti hanno appreso che la viola era stata sottratta poco prima dal suo negozio sito nelle vicinanze.