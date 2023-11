Quasi mille persone controllate nell’ultimo mese e oltre 500 i veicoli fermati. E’ il bilancio dei controlli della polizia. I servizi straordinari di controllo del territorio sono stati incrementati in occasione della ricorrenza di Halloween, della festività di tutti i Santi e delle celebrazioni relative alla commemorazione dei defunti. I quartieri particolarmente interessati dai servizi, effettuati dalla questura di Viterbo con la collaborazione di pattuglie della polizia stradale e degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Roma, sono stati il centro storico con attenzione alle aree del Sacrario e di San Faustino oltre alle zone di viale Trento e di Valle Faul.

Complessivamente sono state identificate 971 persone, molte delle quali con precedenti di polizia, controllati 514 veicoli ed elevate 11 sanzioni amministrative per violazioni inerenti al Codice della strada. I dispositivi, che proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza di residenti e turisti, hanno consentito anche di verificare la posizione irregolare sul territorio nazionale di molti stranieri. Gli approfondimenti effettuati in merito dal personale dell’Ufficio immigrazione hanno consentito di dare luogo a 18 provvedimenti di espulsione, di cui 3 con accompagnamento in frontiera, 6 ai centri di permanenza per i rimpatri e 8 con ordine del questore, mentre ne resta sospeso 1 in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria.