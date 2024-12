CIVITAVECCHIA – È prevista per la fine del mese la conclusione dei lavori in corso alla Marina, destinati a cambiare il lungomare, rendendolo più accogliente, accessibile e vivibile, proprio in vista della piena stagione estiva e crocieristica.

Un lungomare che possa essere attrattivo anche dal punto di vista turistico.

Il cantiere è ancora aperto nei pressi dell’area occupata, fino a qualche settimana fa, dalla barca in cemento armato rimossa anche per la sua pericolosità.

Al suo posto, come già spiegato dall’assessore Manuel Magliani, arriverà una pista da Pump track - ossia un circuito di dossi, curve sopraelevate e discese - panchine e pensiline ombreggianti.

Più in fondo, verso la piscina, invece, sarà realizzata un’area fitness, come già esistono nei parchi di molte città, con strutture per allenarsi.

C’è da attendere un po’ di più, invece, per il termine dei lavori a piazzale degli Eroi che stanno creando qualche disagio ai residenti e ai negozi e locali presenti nella zona, che hanno lamentato soprattutto le tempistiche di inizio lavori.

L’intervento, in questo caso, vedrà la messa in opera di pavimentazione in sampietrini nella fascia attualmente in asfalto davanti a Monumento ai Caduti e la sostituzione delle betonelle presenti su viale Garibaldi, lato Punto informazione turistica, con lastre di Travertino e Basalto.

L’obiettivo del Pincio, infatti, è quello di creare uno spazio che sia non solo funzionale, ma anche accogliente e piacevole per tutti: dai residenti che frequentano quotidianamente la zona, ai turisti che visitano o passano per Civitavecchia arrivando in porto, fino ai commercianti.

