“Lady Rose” non fa più paura. La bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta in via Alcide De Gasperi è stata disinnescata. L’annuncio è arrivato poco dopo le 15,15 sui canali social del Comune di Viterbo. La prima fase della bonifica, che si è svolta in loco, è durata come da previsione circa 5 ore. Tolti i tre inneschi, ora l’ordigno dovrà essere trasportato al poligono di Monte Romano per essere svuotato. Si calcola che il viaggio durerà circa un’ora e mezza mentre per la fase dello svuotamento sono stimate 8 ore di tempo.

I viterbesi, tuttavia, non possono ancora rientrare nelle case. L’amministrazione comunale precisa infatti che i varchi restano ancora chiusi. “Una volta aperti – scrive il Comune - si richiede la massima collaborazione per la fase di rientro e quindi evitare ingorghi”. Per rientrare a casa i viterbesi dovranno attendere il suono delle sirene.