MONTALTO – Veniva spacciata online come un lussuoso resort a 4 stelle, ma operava senza alcuna autorizzazione e offriva servizi di alloggio e prima colazione in violazione delle normative vigenti. Una villa con piscina era stata trasformata in un albergo abusivo. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Pescia Romana che hanno sanzionato il proprietario.

Il controllo, scaturito da attività informativa e di controllo del territorio, ha permesso di accertare che il proprietario dell’immobile non aveva mai presentato la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune, come previsto dalla normativa vigente.

Non solo: all’interno dell’affittacamere, i carabinieri hanno constatato che venivano somministrati alimenti e bevande per il servizio di prima colazione, ulteriore attività che richiede specifica Scia.

A confermare l’attività abusiva della struttura, le testimonianze di due ospiti che hanno dichiarato di aver pernottato presso la struttura e di aver usufruito del servizio di prima colazione. Gli ospiti hanno spiegato di aver trovato l’albergo grazie a una nota piattaforma online dedicata alla prenotazione di hotel, dove viene presentata come Resort e Hotel 4 stelle.

Al termine del controllo, i militari hanno contestato al titolare dell’affittacamere violazioni amministrative che prevedono sanzioni pecuniarie per oltre 10.000 euro.

Inoltre, il Comune - competente in materia - è stato informato delle violazioni riscontrate, al fine di avviare i procedimenti amministrativi previsti dalla legge.

L’operazione dei carabinieri ribadisce l’importanza di rispettare le normative in materia di attività ricettive e di tutela del consumatore.

Chiunque intenda aprire un affittacamere deve obbligatoriamente presentare la Scia al Comune, anche per la somministrazione di alimenti e bevande.

I militari invitano i cittadini a segnalare eventuali attività sospette alle forze dell’ordine, contribuendo così a garantire la legalità e la sicurezza del territorio.

