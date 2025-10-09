ALLUMIERE – Si è svolta domenica 21 settembre, con grande partecipazione, la raccolta sangue organizzata dal Comitato Croce Rossa Italiana di Allumiere e Tolfa.

L’iniziativa, che rientra nel calendario periodico di donazioni promosse sul territorio, ha fatto registrare un risultato eccellente: 20 sacche raccolte, nessuna inidoneità e due nuovi donatori alla loro prima esperienza di solidarietà.

Un bilancio più che positivo, che testimonia la crescente sensibilità della comunità verso un gesto tanto semplice quanto fondamentale per la salute pubblica.

«Si ringraziano di cuore tutte le donatrici e i donatori che hanno partecipato – sottolineano dalla Croce rossa – per la disponibilità e l’impegno dimostrato anche in questa occasione».

«Il 2025 - spiegano dal Comitato -, si sta distinguendo per un significativo aumento delle adesioni e del numero complessivo di sacche raccolte rispetto agli anni precedenti».

«Un risultato che - come evidenziano il presidente Giulia Bonamici e il responsabile dell’Attività Donazione Sangue Paolo Pasqualini - “gratifica pienamente l’impegno costante dei volontari CRI nella promozione e nella divulgazione della cultura della donazione, un gesto che salva vite e rafforza il senso di comunità».

La Croce rossa di Allumiere e Tolfa rinnova infine l’invito a tutti i cittadini a informarsi sulle prossime giornate di raccolta e a compiere, se possibile, questo prezioso atto di altruismo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA