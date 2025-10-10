SORIANO NEL CIMINO – L’amministrazione comunale annuncia con soddisfazione che, grazie al sostegno della Regione Lazio, è stato ottenuto un importante finanziamento destinato alle iniziative natalizie.

Un risultato che rappresenta non solo un contributo economico, ma anche un riconoscimento della ricchezza culturale, artistica e sociale del nostro territorio.

Grazie a queste risorse, Soriano nel Cimino potrà vivere un Natale ancora più coinvolgente, con eventi, decorazioni e attività pensate per cittadini, famiglie e visitatori, nel segno della tradizione ma anche dell’innovazione. Sarà un’occasione unica per promuovere le eccellenze locali, le bellezze architettoniche e naturali del borgo, nonché le tradizioni che da sempre rendono speciale la nostra comunità.

«Ringraziamo la Regione Lazio e i consiglieri Daniele Sabatini e Giulio Zelli, che hanno sostenuto il nostro progetto – dichiara il sindaco Roberto Camilli– per aver creduto nel valore delle nostre iniziative e per averci dato la possibilità di offrire a Soriano e ai suoi visitatori un Natale che unisce cultura, turismo e identità».

Il Natale a Soriano nel Cimino sarà quindi non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di rilancio turistico ed economico, capace di attrarre visitatori e rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità.

