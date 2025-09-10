S. MARINELLA – Prende il via domani il primo Festival degli Scrittori, ideato e organizzato dall’Accademia Molly Bloom, fondata da Leonardo Colombati ed Emanuele Trevi, due tra le voci più autorevoli della narrativa contemporanea. In tutta Italia esistono festival dedicati ai lettori, ma finora mancava un evento interamente pensato per chi scrive, per chi fa della scrittura un mestiere, una ricerca, una vocazione. Una manifestazione unica nel panorama culturale italiano, che pone al centro la scrittura creativa e le sue interazioni con altri linguaggi dell’arte e della comunicazione, raccontando il mestiere dello scrivere nella sua forma più viva, sperimentale e dialogica. Il Festival si svolgerà nel piazzale delle Barrozze, al castello di Santa Severa, che si conferma ancora una volta come luogo privilegiato per l’incontro tra cultura, bellezza e patrimonio. Il Festival si apre ai sapori del Lazio con una sezione speciale firmata Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura. Attraverso un programma di incontri e degustazioni illustrati dal giornalista sommelier Samuele Sansonetti che guiderà il pubblico in un autentico percorso sensoriale, alla scoperta delle produzioni migliori della Regione, espressione di un territorio, della sua storia e delle comunità che lo animano. I vini in degustazione sono del Lazio Igp Bellone 2024 Casale del Giglio, Lazio Igp Orione 2022 Colle di Maggio, mentre domenica 14 settembre, Frascati Superiore Docg 2024 Casale marchese e Lazio Vermentino Igp Airi 2024 Doganieri Miyazaki. Venerdì alle 18 scrittura e arte Valerio Magrelli e Gianni Dessì dialogano sulle connessioni segrete e profonde tra letteratura pittura e teatro in un intreccio di visioni e linguaggi. Alle 19.30 scrittura e musica Leonardo Colombati e Riccardo Rossi svelano le storie, i suoni e le parole che si nascondono dietro la colonna sonora delle nostre vite, tra canzoni, cinema e narrativa. Domenica 14 alle 18 scrittura e cibo Angela Frenda, direttrice del magazine “Cook” del Corriere della Sera, insieme alla scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, esplora il legame intimo e sensoriale tra cucina, narrazione e memoria familiare. Alle 19 scrittura e cinema. Il regista Roberto Andò e lo scrittore Francesco Piccolo, Premio Strega, raccontano come si trasformano le parole in immagini, in una conversazione sulla scrittura per il cinema e per la letteratura.