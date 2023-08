BOLSENA – Anche nel fine settimana del 19 e 20 agosto a Bolsena si terranno visite guidate organizzate dalla Pro loco Bolsena nei luoghi più belli della cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa, con passeggiate che ne faranno conoscere i posti più particolari e suggestivi.

Il 19 agosto, per “Bolsena in notturna”, la guida turistica Paolo Bellini accompagnerà i partecipanti in un itinerario che si snoda tra le rive del lago e le colline circostanti e comprende l’ingresso alla rievocazione storica “Bolsena 1328, le giornate medievali”, in ricordo dell’assedio dell’esercito dell’imperatore Ludovico IV detto il Bavaro durante la lotta delle investiture con papa Giovanni XXII.

È consigliato indossare abiti comodi, scarpe da ginnastica o trekking e portare una luce frontale per la visione notturna. Il 20 agosto si andrà “A spasso con la guida”, un’escursione con percorso a “sorpresa” insieme alla guida turistica Giuliana Zucconi che porterà alla scoperta di Bolsena.

Luogo di ritrovo per entrambi le visite guidate è piazza Giacomo Matteotti, di fronte all’Ufficio turistico comunale: per “Bolsena in notturna”, alle 18,30, per “A spasso con la guida” alle 9,30. Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it o chiamare lo 0761 799923.