TARQUINIA - Importanti spunti sulla tutela dell'ambiente, dell'agricoltura e del turismo del territorio al centro del seminario organizzato dal Biodistretto Maremma Etrusca e Monti della Tolfa all’istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia.

Un incontro incentrato sul tema del “Piacere di un futuro sostenibile”, al quale hanno preso parte anche il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti e l'assessore all'Ambiente Alessandro Sacripanti. Hanno preso parte al seminario le classi quinte dei corsi di Agraria, Turistico e Amministrazione finanziaria e marketing.

L'incontro moderato dal giornalista Stefano Tienforti ha visto tra gli altri anche la presenza della dirigente Laura Piroli, dei sindaci di Tarquinia, Monte Romano, Tolfa ed Allumiere e dall'Università Agraria di Tarquinia. Tanti gli interventi istituzionali. Il presidente Riglietti e l'assessore Sacripanti hanno ricordato la vicinanza agli studenti del Cardarelli, con l'assegnazione, già da alcuni anni, di un terreno dell'Università Agraria destinato a tematiche di agricoltura sperimentale. La riunione è stata un’occasione importante di orientamento, riflessione e crescita per gli studenti.

