TARQUINIA – La Distilleria Numa celebra un risultato straordinario nel panorama della distillazione italiana. I suoi Brandy si sono aggiudicati ben due “Alambicchi d'Oro”, uno d’oro e uno d’argento, nel 2025, il prestigioso riconoscimento assegnato dall'Anag (Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti), confermandosi come produttore di riferimento di alta qualità.

Il successo è stato ufficialmente celebrato presso la distilleria, dove i proprietari, i fratelli Mario Pusceddu e Gianfranco Pusceddu, hanno ricevuto i premi direttamente dai vertici dell'associazione, il presidente di Anag nazionale, Marcello Vecchio, e il delegato di Anag Toscana, Mattia Turchi. La visita ha rappresentato un'importante occasione per ribadire la stima e l'apprezzamento di Anag per il lavoro e la dedizione della famiglia Pusceddu.

L'Alambicco d'Oro è il concorso nazionale di riferimento per i distillati italiani, con l'obiettivo di selezionare e promuovere le migliori grappe, acquaviti d'uva e Brandy d’Italia. La serietà del concorso è garantita dalla giuria, composta esclusivamente da assaggiatori esperti e qualificati, che valutano rigorosamente i prodotti provenienti da tutta Italia.

Per la distilleria Numa si tratta del sesto anno consecutivo di vittoria al concorso, un traguardo che testimonia la costante e altissima qualità dei suoi Brandy. L'edizione 2025 è particolarmente significativa poiché è la prima volta che due Brandy Numa distinti si aggiudicano contemporaneamente il massimo riconoscimento.

Mario Pusceddu ha commentato il prestigioso risultato: "Questo doppio Alambicco d'Oro, conferitoci direttamente dai vertici Anag, è la più alta conferma della nostra filosofia produttiva. La professionalità e l'autorevolezza del giudizio Anag, rendono questi premi estremamente importanti e ci spingono come fratelli e proprietari a proseguire con passione lungo la strada della qualità assoluta per i nostri Brandy Numa"

© riproduzione riservata