ACQUAPENDENTE - In un momento cruciale per il rilancio delle aree interne, il Comune di Acquapendente, in collaborazione con Produzioni dal Basso (FolkFunding srl Benefit), lancia un'iniziativa che unisce arte e rigenerazione territoriale, dando spazio alla creatività delle nuove generazioni.

Il bando "Raccontiamo le aree interne" nasce all’interno di Trevinano RiWind, il progetto finanziato dal Ministero della Cultura tramite il Pnrr - Attrattività dei borghi storici, che mira a valorizzare il piccolo paese di Trevinano, frazione di Acquapendente, situato dove il Lazio incontra la Toscana e l’Umbria. Il bando è rivolto a videomaker, fotografi, podcaster e storyteller di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliati nel Lazio, in Toscana e in Umbria. Questi giovani talenti - se selezionati - avranno l'opportunità di partecipare a una residenza di quattro giorni nel suggestivo borgo di Trevinano, un gioiello di soli 142 abitanti. L'iniziativa mira a stimolare la produzione di contenuti originali capaci di valorizzare il territorio, promuovere la cultura locale e alimentare il dibattito su rigenerazione e coinvolgimento comunitario attraverso nuovi linguaggi e media. Durante il soggiorno, i partecipanti entreranno in contatto diretto con il tessuto sociale e culturale del borgo, accompagnati da esperti di storytelling e produzione multimediale. A conclusione dell’esperienza, ogni creativo selezionato riceverà un premio di 2mila euro, un riconoscimento concreto per il contributo creativo e la visione innovativa. I giovani interessati dovranno inviare una lettera motivazionale, un portfolio con esempi di lavori precedenti e un'idea progettuale che illustri come intendono valorizzare il territorio di Trevinano. Le candidature sono aperte fino alle 12 del 6 giugno 2025 e devono essere inviate tramite il Google Form disponibile qui (https://www.attiviamoenergiepositive.it/iniziativa-trevinano/). Si invitano tutti i giovani creativi interessati a cogliere questa opportunità unica per far emergere la loro voce e contribuire al rilancio e alla valorizzazione delle aree interne italiane. Un'occasione per far parte di questa iniziativa innovativa e di lasciare un segno tangibile nella comunità di Trevinano. Per maggiori informazioni: (https://www.attiviamoenergiepositive.it/iniziativa-trevinano/)

©RIPRODUZIONE RISERVATA