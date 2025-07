Ci sono storie che non finiscono mai. Si rinnovano, si rafforzano, si tramandano come un fuoco che non smette di ardere. È la storia delle straordinarie ragazze della pallanuoto civitavecchiese, che anche quest’anno hanno conquistato il titolo di campionesse d’Italia Master femminile ai campionati nazionali disputati a Napoli. Da giovedì a domenica, il gruppo locale è tornato in vasca con la grinta e la determinazione di sempre, imponendosi con autorità sia sulle squadre della categoria 30 che su quelle della 40 anni. E lo ha fatto con lo stile che le contraddistingue: passione, talento, gioco di squadra ed esperienza.

Sono entrate in acqua come guerriere e ne sono uscite da regine, celebrando una vittoria netta e meritata, costruita con il cuore e con la testa. Le civitavecchiesi si sono allenate nella piscina di Largo Marco Galli sotto la guida di Simone Feoli. Molto più che una squadra, queste donne sono compagne di vita e di sport da oltre quarant’anni. Un gruppo che ha accolto con entusiasmo anche nuove atlete, formando un mix vincente, unito e compatto, dove ogni differenza si è trasformata in forza.

L’intesa, la complicità, il rispetto reciproco: tutto si è visto chiaramente in ogni azione di gioco, in ogni recupero, in ogni gol. Uno spettacolo per chi ha avuto il privilegio di guardarle, una lezione di sport e di amicizia per tutti. Tra le protagoniste assolute del torneo, spicca ancora una volta Valeria Tusculano, premiata come miglior portiere della competizione. Un riconoscimento meritatissimo per quella che tutti definiscono la saracinesca civitavecchiese: riflessi, coraggio, carisma e un’incredibile capacità di leggere il gioco fanno di lei, ancora oggi, un punto di riferimento tra i pali. Passano gli anni, ma lei resta semplicemente la migliore. A guidare la squadra è stato il tecnico Rino Bottiglieri. Le ragazze Master Nuotatori Civitavecchiesi, che si sono laureate per la terza volta campionesse d'Italia, ci tengono a ringraziare la Coser Nuoto per gli spazi acqua invernali e Federica e Simone Feoli per gli spazi acqua estivi e tutte le ex atlete della Coser nuoto che hanno sostenuto il progetto durante gli allenamenti. Inoltre i ringraziamenti vanno a Cesare Barbetta e Rino Bottiglieri per la loro disponibilità e il loro impegno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA