SANTA MARINELLA – «Le amministrazioni a guida Pd continuano a cadere in provincia di Roma. Dopo Albano, il Partito democratico capitola anche a Santa Marinella. Evidentemente, la loro classe politica non è all'altezza di governare gli enti locali così come le istituzioni nazionali. Non è certo una novità». Così il senatore e presidente provinciale Fdi– Roma, Marco Silvestroni. «La sinistra, da sempre attaccata al potere più che ai bisogni dei territori e dei cittadini – dice Silvestroni – da decenni si allea con tutto e il contrario di tutto pur di entrare in governi improbabili: lo fa alle Regionali, con i campi larghi, e, ovviamente, a livello locale. La somma dei voti per la sinistra è anche la somma di valori inconciliabili e priorità politiche opposte, che alla fine portano a disastri nazionali alla Conte e a sfiducie di sindaci che non riescono ad amministrare perché senza una vera coalizione di maggioranza».

« A maggio 2026 le sfide elettorali di Albano, Ariccia, Genzano, Anguillara e ora anche Santa Marinella, proporranno ai cittadini essenzialmente due scelte: una di centrodestra, con valori comuni e visione condivisa; l'altra, un’accozzaglia a guida Partito democratico – conclude il senatore – Come al solito, l'unico giudizio che per noi conta sarà quello degli italiani e la scelta che, democraticamente e con la loro preferenza, faranno. Perché ogni voto conta».

