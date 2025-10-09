TARQUINIA - A seguito di un piano di controllo e monitoraggio straordinario della qualità dell'acqua sulla rete di distribuzione, i recenti campionamenti e le successive analisi di laboratorio condotte dall’Arpa, l’Agenzia regionale per la Protezione ambientale, hanno confermato il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla normativa vigente nell’acqua delle fontanelle di viale Mediterraneo e del borgo delle Saline, oggetto dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa dal Comune di Tarquinia. Il rientro dei valori nei parametri di legge è stato comunicato da Talete. Il Comune di Tarquinia ha pertanto revocato l’ordinanza di non potabilità.

