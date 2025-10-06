TOLFA - “Grande partecipazione e tanto entusiasmo per l’incontro organizzato dal gruppo giovanile di Forza Italia a Civitavecchia, che ha riunito numerosi ragazzi pronti a impegnarsi attivamente nella vita politica e sociale del territorio”. Ad esprimersi così l’assessore di Tolfa, Alessandro Tagliani che è anche coordinatore comprensoriale dei giovani di Forza Italia e che, insieme a Rubens Kurtaj ha organizzato l’incontro. “E’ stato un momento di confronto e di programmazione sulle prossime iniziative che li vedranno protagonisti nei mesi a venire - spiegano Tagliani e Kurtaj - tra i temi al centro dell’incontro, particolare attenzione è stata riservata al diritto allo studio, con un evento già in calendario per novembre che vedrà la partecipazione del presidente dell’ANDISU, Simone Foglio”. I giovani azzurri lavoreranno anche su progetti in ambito sociale, culturale e di promozione del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la loro presenza attiva nella comunità civitavecchiese e nel comprensorio. “In programma anche diversi appuntamenti di confronto con i rappresentanti di Forza Italia in Regione, in Parlamento e al Governo proseguono Tagliani e Kurtaj - a conferma del legame costante tra i livelli locali e nazionali del movimento”. Alla serata ha preso parte anche il deputato Alessandro Battilocchio, punto di riferimento per il gruppo giovanile forzista, che negli anni ha contribuito a costruire una rete di giovani attivi e motivati in tutta la provincia di Roma e oltre.“Tanto entusiasmo e voglia di partecipare! – hanno dichiarato Rubens Kurtaj e Alessandro Tagliani al termine dell’incontro –. Siamo, a testa alta, militanti di Forza Italia, al fianco del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, del nostro riferimento Alessandro Battilocchio e di tutti i dirigenti azzurri che stanno portando avanti un grande lavoro. Il nostro gruppo cresce, si rafforza e vuole giocare un ruolo sempre più importante in città. Siamo pronti per le prossime sfide”. Un incontro, dunque, che ha messo in luce la vitalità e la determinazione delle nuove generazioni di FI, pronte a dare il proprio contributo con idee, passione e concretezza per il futuro della città e del territorio.