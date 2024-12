TARQUINIA - Si è svolto sabato 8 giugno scorso il consueto appuntamento con la "Associazione Volo Sportivo Tarquinia" che dal 1989 gestisce il Campo di Volo Tarquinia in località San Giorgio; dedicato alla promozione del volo da diporto sportivo, come attività praticabile da tutti.

Presenti i soci che intorno ad un buffet e con musica di sottofondo, hanno presentato nuovi amici al gruppo per poi godere insieme di una splendida giornata all'aria aperta, osservando dall'alto Tarquinia e il suo bellissimo territorio.

Il programma ormai consolidato dell'evento prevede la descrizione dei velivoli utilizzati dai piloti dell'associazione Sandro Marrozzi, vicepresidente del club per il deltaplano a motore; Daniele D'Andrea per l'aeroplano tre assi; Nicola Primiero per il Parapendio. Successivamente, un momento dedicato alle testimonianze di chi negli anni scorsi ha iniziato in un giorno come questo, sul nostro campo, la propria "carriera" da pilota.

Accesi i motori, poi, diversi passeggeri si sono alternati a bordo dei velivoli messi a disposizione dal club fino al tramonto, un tramonto davvero speciale per la visibilità che ha mostrato alla vista le isole dell'arcipelago Toscano fino a Montecristo. Ai passeggeri inoltre in questa edizione 2024, è stato descritto durante il sorvolo, il vecchio aeroporto militare "Amerigo Sostegni" di Tarquinia, questo come da specifica autorizzazione concessa al club dall'Aeronautica Militare, che il presidente pro tempore del Club Massimiliano Coppola coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente.

«Sopraggiunta la notte - racconta Coppola - si è cenato tutti insieme in compagnia delle lucciole e senza alcuna voglia di andare via, si è passati all'osservazione delle stelle tra mille aneddoti, fino a che gli occhi davvero non hanno potuto più restare aperti. Graditissima presenza all'evento, del noto ufologo tarquiniese avvocato Alessio Colotti il quale, affascinato dal luogo privo di inquinamento luminoso, ha acconsentito a pianificare in futuro nottate di osservazione del cielo anche con la collaborazione di astrofili locali e della loro attrezzatura». «Questo evento come gli altri - spiega Coppola - sarà descritto in un video che verrà pubblicato a breve sul sito internet e canale YouTube del club. Anche quest'anno, il video conterrà le testimonianze dirette raccolte prima e dopo i voli, questo per dare l'opportunità a tutti di conoscere anche da casa che effetto fa volare su un velivolo ultraleggero specialmente la prima volta. Un arrivederci quindi alla prossima edizione con l'associazione Volo Sportivo al Campo di Volo Tarquinia in località San Giorgio».

