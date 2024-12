La statua di Gesù bambino del presepe del Comune è stato gettato dal loggiato del cortile di palazzo dei Priori. Il gesto è stato compiuto tra la notte scorsa e le prime ore di questa mattina. Tolta dal presepe, la statua ha fatto un volo di una decina di metri.

Il bambinello è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi dagli agenti della polizia che sono stati avvertiti da una collaboratrice.

Sul gesto è intervenuta anche la sindaca Frontini: “L'inciviltà e la stupidità non vanno in vacanza nemmeno a Natale, e non risparmiano neanche i simboli più significativi e identitari della nostra tradizione. Nelle ultime ore, Gesù Bambino è stato sottratto dal presepe del Cortile dei Priori e scaraventato dal balcone. Stiamo visionando le telecamere di sorveglianza – dice la sindaca – per comprendere chi può avere tanto odio in corpo da oltraggiare così i nostri valori di fede e di civiltà.

Grazie agli addetti del Comune, in particolare a Roberta ed Eleonora, e ai nostri angeli custodi della Polizia di Stato – conclude Frontini la statuina è stata già recuperata e posizionata nuovamente al suo posto”.