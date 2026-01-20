CERVETERI – Un primo sopralluogo nello stadio Galli a cui, molto probabilmente, ne seguiranno altri in questi giorni. C’è in ballo il discorso della riqualificazione del manto erboso e della pista di atletica leggera. Insomma, stavolta si fa sul serio ed era anche ora visto che l’intero impianto sportivo versa in condizioni di degrado da tempo. Lavori che verranno inseriti nel Piano triennale delle Opere pubbliche e che prevedono, tramite project financing, la ristrutturazione del manto sintetico la cui omologazione scadrà il prossimo anno, la sistemazione della tribuna esterna e del parcheggio, la pulizia del fosso e degli interventi che riguardano il settore ospiti e la via dell’ingresso delle ambulanze. Presenti l’altra mattina al Galli la sindaca, Elena Gubetti, l’assessore allo Sport, Manuele Parroccini e il consigliere comunale, Enrico Alessandrini. Sul lato delle società il patron del Città di Cerveteri, Andrea Lupi e per l’Etrusca Atletica, che usufruisce della pista di atletica, la presidente, Loredana Ricci. «Direi una giornata utile e proficua – commenta il primo cittadino - con lo sguardo volto al futuro. Presto, ci saranno importanti interventi di manutenzione e altrettante migliorie all’interno della struttura del campo Enrico Galli, un luogo di sport, dove ogni giorno si ritrovano centinaia di ragazzi e ragazze». Negli ultimi anni a soffrire i corridori per la pista usurata e i giocatori per le pessime condizioni del campo sintetico. «Dopo il maxi finanziamento ottenuto dalla nostra Amministrazione per la realizzazione del primo palazzetto dello sport della storia della città – aggiunge Elena Gubetti -, prosegue l’impegno della nostra squadra, ed in particolar modo dell’assessore Parroccini sul fronte dell’impiantistica sportiva, più che mai fondamentale per garantire alle numerose realtà di aggregazione del territorio di allenarsi e competere in strutture idonee e all’altezza». Ci saranno investimenti privati a risollevare l’area. «Nel dettaglio – spiega Parroccini – ci siamo soffermati su quelle situazioni che maggiormente necessitano di attenzioni, partendo da una rimodulazione del manto erboso, necessario soprattutto per il mantenimento delle categorie delle compagini calcistiche, e della pista di atletica, per poi andare su interventi intorno e all'esterno del perimetro di gioco vero e proprio. Sarà un lavoro lungo ed importante, ma come sempre faremo tutto ciò che è possibile per migliorare una struttura, come quella dello stadio Galli che può rappresentare un vero e proprio fiore all’occhiello dell’impiantistica di tutta la provincia di Roma, e questo lo dimostrano le finali di competizioni provinciali e regionali che in più occasione la Federazione ha scelto di far disputare proprio a Cerveteri».

