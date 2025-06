ALLUMIERE - Con un comunicato stampa il gruppo Fratelli d’Italia di Allumiere intende “chiarire una questione”. Fdi, infatti,sottolinea: “Sulla stampa si palesa un’adesione dell’assessore Sgamma al nostro partito a seguito della sua nomina nella Consulta Anci da parte di due consiglieri regionali del nostro partito Mari e Bertucci, intendiamo precisare con chiarezza che Sgamma non risulta attualmente iscritto a Fratelli d’Italia. Cogliamo l’occasione per ribadire che FdI Allumiere dispone di un direttivo e di un portavoce regolarmente eletti a livello locale, e che eventuali adesioni al nostro partito devono avvenire con serenità, condivisione e rispetto delle dinamiche territoriali, attraverso la regolare richiesta di tesseramento. A nome del circolo di Fratelli d’Italia Allumiere e di tutti gli iscritti, esprimiamo rammarico per la mancanza di chiarezza e comunicazione in merito alla vicenda. Restiamo comunque aperti e disponibili al dialogo con chiunque, inclusi gli amministratori locali, voglia condividere valori e progetto politico aderendo convintamente a Fratelli d’Italia. Ricordiamo inoltre che già dal 12 maggio il nostro presidente Alessio Sgriscia è stato nominato dal partito nella Consulta di ANCI Lazio. Ad Allumiere, Fratelli d’Italia è attualmente all’opposizione, con coerenza e determinazione, nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.

©