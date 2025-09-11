SANTA MARINELLA - Si è svolto ieri, presso il Municipio, una riunione organizzata dal sindaco Pietro Tidei con i dirigenti scolastici dell'Istituto Comprensivo di Piazzale della Gioventù e il Liceo Galileo Galilei di Santa Marinella, la delegata alla Pubblica istruzione e i funzionari comunali del settore welfare e dei lavori pubblici. “Un incontro proficuo e un confronto diretto con gli istituti comprensivi e superiori della città - afferma il sindaco – una occasione per ascoltare le loro esigenze e per garantire che tutte le scuole del nostro territorio, anche la sede del Liceo Galilei, di competenza di Città Metropolitana, possano essere messe nelle migliori condizioni per accogliere alunni e famiglie. È stata l’occasione per fare il punto della situazione sui lavori di manutenzione ordinaria svolti durante l’estate nelle sedi dell’istituto e sull’intervento di disinfestazione programmato”. Durante la riunione, sono state ascoltate e prese in carico le istanze e le segnalazioni avanzate dalle dirigenze scolastiche e dalla delegata Cervellin. Si è parlato di piccoli interventi manutentivi, mensa, trasporti, ritiro dei rifiuti ingombranti e programmazione di attività.

«E’ stata molto apprezzata la possibilità di confrontarsi direttamente con i responsabili dei settori, che sono già al lavoro per rispondere alle varie richieste – continua il primo cittadino - una riunione operativa per porre in essere le migliori condizioni per il nuovo anno scolastico. L’amministrazione ha particolarmente a cuore la formazione e il futuro dei giovani e questo lo dimostrano tutte le opere di edilizia scolastica dove abbiamo investito oltre sei milioni di euro in ristrutturazione e realizzazione. Sono sempre più convinto che le nostre scuole siano di eccellenza e che vantino dirigenti e docenti di grande livello, a loro auguro buon lavoro”.

